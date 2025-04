Elezioni Rsu, la Cisl Funzione Pubblica cresce in Toscana

Nelle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Cisl Funzione Pubblica cresce in Toscana e aumenta la propria rappresentanza.

“Il risultato generale in tutti i comparti è buono e migliora la posizione della Cisl Funzione Pubblica in Toscana” dice soddisfatto il segretario generale Fp-Cisl Toscana, Andrea Nerini.

“I numeri parlano chiaro – dice Nerini - al Comune di Lucca la Fp-Cisl si afferma primo sindacato, come al comune di Massa ed al comune di Carrara, con una maggioranza schiacciante. Ottimo risultato all’isola d’Elba, con punte di maggioranza Cisl un po’ in tutti i territori provinciali toscani, compresa la provincia di Prato.”

“Siamo il primo sindacato all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT); ottimo il risultato complessivo alla Regione Toscana, dove la Cisl Funzione Pubblica ha ottenuto 224 voti in più, che hanno consentito di conquistare 15 seggi, uno in più del 2022, con il 35% dei voti.”

“Sulla sanita – continua il segretario - i risultati sono buoni: si va da punte di eccellenza all’ospedale Le Scotte di Siena ad un miglioramento del numero di voti nelle aziende sanitarie toscane, che ci consentiranno di proseguire nell’azione sindacale. Considerando l'enorme ampiezza delle ASL toscane valuteremo nei prossimi giorni il dato elettorale con maggior dettaglio sui singoli seggi e sulle preferenze ai candidati.”

“Nelle funzioni centrali siamo il primo sindacato alle Agenzie Fiscali in tutta la Toscana, con punte di eccellenza a Livorno; sempre primo sindacato all'INPS di Arezzo e all’INAIL di Pisa, con un netto miglioramento generale della presenza Cisl in questo comparto, frutto anche della firma del Contratto nazionale 2022/2024.”

“La segreteria Fp-Cisl Toscana – conclude Nerini - per il prossimo futuro ha deciso di investire sulla formazione dei dirigenti e dei delegati sindacali, rinnovando e migliorando le competenze nei vari comparti. Questo percorso sta già dando i suoi frutti; dobbiamo ancora migliorare la presenza in alcuni enti locali e funzioni centrali, ma siamo sicuri che la prossimità con i lavoratori, abbinata a competenza e partecipazione, siano la strada giusta per raggiungere nel futuro traguardi ambiziosi.”

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa