I vigili del fuoco di Pontassieve sono intervenuti a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio, per una fuga di gas a livello stradale. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco anche con il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per garantire la sicurezza in attesa della riparazione da parte del personale di Toscana Energia. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità.

