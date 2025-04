Funerali Papa, a Roma 250 membri della Protezione civile Toscana

La colonna mobile della Protezione civile della Regione Toscana sarà presente a Roma durante le esequie del Santo Padre per dare supporto alla popolazione, garantendo un presidio costante durante le giornate che vedranno un afflusso straordinario di persone nella Capitale.

Da oggi è già presente nella Capitale personale della Protezione civile della Toscana, insieme a 50 volontari, provenienti dalle associazioni toscane accreditate. Il contingente toscano sarà progressivamente potenziato fino a raggiungere 250 volontari al giorno nei momenti di massimo impegno, previsti per giovedì, venerdì e sabato, in vista delle celebrazioni funebri. Le attività affidate al personale toscano riguardano in particolare: l’assistenza alla popolazione, il supporto logistico, l’organizzazione dei flussi e delle informazioni per i presenti.

“Ringrazio i nostri volontari – ha detto il presidente Eugenio Giani - che in questi giorni saranno vicini a tutti coloro che saranno presenti alle esequie del Santo Padre. Sarà un supporto logistico importante nella gestione delle migliaia di persone che certamente sono attese e la Toscana, ancora una volta, farà la sua parte. Sono orgoglioso delle donne e degli uomini impegnati a dare aiuto in un'occasione così solenne con lo spirito di solidarietà e l’efficienza che contraddistingue da sempre la nostra Regione”

“I volontari della Protezione civile toscana – ha dichiarato l’assessora alla Protezione civile Monia Monni, stanno dando un contributo fondamentale, come sempre accade nei momenti più delicati per il nostro Paese. A loro va il nostro ringraziamento per la disponibilità, la professionalità e il senso del dovere con cui rappresentano la Toscana in un contesto così significativo. In particolare, siamo orgogliosi di essere al fianco di migliaia di cittadini che si stanno recando a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco, una figura che ha saputo parlare al cuore delle persone, credenti e non credenti, con un messaggio di pace, giustizia e solidarietà. Anche in questa occasione – ha concluso Monni – la Toscana dimostra il valore della sua rete di Protezione Civile, fatta di donne e uomini capaci di intervenire con tempestività ed efficienza, nel pieno spirito di solidarietà che ci contraddistingue.”

La Protezione civile toscana è stata attivata dal Dipartimento nazionale.

Fonte: Regione Toscana