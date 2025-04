In casa oltre 600 grammi di hashish, anfetamine e cannabinoidi: arrestato 21enne

Un 21enne fiorentino è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Firenze per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione in via Pistoiese, gli agenti hanno trovato circa 625 grammi di hashish e quasi 2 grammi di una polvere risultata positiva ad anfetamine e cannabinoidi. Le sostanze erano suddivise in dosi e nascoste in vari punti della camera da letto, tra cui una scatola di scarpe e un barattolo di vetro.

Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, un coltello con residui di hashish, cellophane per il confezionamento e 1340 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo, incensurato, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo per la convalida dell’arresto.