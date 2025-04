Incidente tra auto e moto a Montaione, centauro in codice rosso

Incidente questa sera, poco dopo le 20, tra un'auto e una moto sulle strade di Montaione. I due mezzi si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, in via delle Colline sulla Strada provinciale 26 che da Montaione porta a Castelfiorentino. Ad avere le conseguenze più gravi nello scontro il motociclista, un uomo sulla quarantina che, da quanto si apprende, avrebbe riportato un politrauma. Il centauro è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto, per prestare assistenza a tutti i coinvolti, intervenute tre ambulanze e un'automedica inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi dell'incidente.

