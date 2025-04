Liberazione, torna il presidio della Rete Antifascista di Montespertoli

Ad un anno dalla prima edizione della Festa, la Rete Antifascista di Montespertoli torna con un nuovo presidio per celebrare insieme la Liberazione e ribadire il nostro impegno per una società libera, giusta, antirazzista e antifascista.

Questo 25 aprile è il culmine di un anno di iniziative che abbiamo chiamato “Verso il 25 aprile” e che ci hanno accompagnato in un percorso di memoria, riflessione e resistenza condivisa attraverso tante tematiche che convergono in questo grande momento condiviso.

Crediamo che la Festa della Liberazione, anche dopo 80 anni di Storia, debba essere sempre più un momento di adesione cosciente e di rinnovamento dei principi della Resistenza, per non lasciarci trascinare dalle derive belliciste, autoritarie, liberticide delle nostre società.

Non possiamo abbassare la guardia e rinunciare alla lotta, non dobbiamo dimenticare le nostre radici antifasciste e non vogliamo rinunciare ad un futuro di libertà e giustizia per tutti e tutte, in qualsiasi parte del mondo, a partire dal nostro impegno locale e costante.

La Festa della Rete Antifascista di Montespertoli sarà un giorno di festa, lotta e comunità, perché il 25 aprile non è solo una ricorrenza, è una scelta quotidiana.

Fonte: Ufficio Stampa

