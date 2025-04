Lineapelle al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka

Il tema generale è “Progettare la società del futuro per le nostre vite”. Quello su cui si basa la partecipazione italiana, invece, è “L’arte rigenera la vita”.

Siamo in Giappone, per Expo 2025 Osaka, evento che domenica 13 aprile ha aperto il suo ciclo semestrale di allestimenti, eventi e presentazioni presso il Grand Ring ligneo allestito sull’isola artificiale di Yumeshima (Osaka Bay).

Occasione strategica per sostenere l’internazionalizzazione del Made in Italy, il 13 e il 14 maggio Expo 2025 Osaka accoglierà, all’interno del Padiglione Italia, due giorni di talk e workshop a cura di LINEAPELLE.

Per la filiera italiana della pelle e della moda, il mercato giapponese rappresenta una destinazione da sempre molto importante per la sua attenzione alla qualità creativa e manifatturiera di accessori e componenti, e alla naturalità dei materiali. Ne è prova il fatto che LINEAPELLE ospita da sempre un significativo numero di espositori e visitatori del Sol Levante, mentre due volte all’anno è presente a Tokyo Leather Fair con un’Area Trend e alcuni seminari sullo sviluppo delle tendenze moda. Inoltre, sempre in collaborazione con Tokyo Leather Fair, LINEAPELLE promuove ogni anno la Leather Design Competition che mette in gara la creatività degli studenti delle principali scuole giapponesi di moda e design.

A fronte di questa rete di rapporti, LINEAPELLE non poteva mancare nell’elenco dei protagonisti del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, dove presenterà due giorni di storytelling il cui denominatore comune è il valore del tempo: quello necessario per produrre la più bella pelle del mondo, a cui si affianca l’artigianalità innovativa di accessori, componenti e minuteria per l’industria della moda e del lusso, ulteriori esempi di come l’eccellenza manifatturiera italiana sia inarrivabile nell’enfatizzare una delle sue migliori virtù: la durabilità.

“Forever Young: la pelle italiana e il valore del tempo” propone una diversificata attività di divulgazione degli orizzonti della cultura artigianale italiana legata alla pelle e alla moda.

Orizzonti storici, con la presentazione del volume La Conceria di Pompei, racconto per immagini e parole del progetto di mecenatismo che ha visto UNIC – Concerie Italiane e LINEAPELLE sostenere e affiancare i lavori di restauro della conceria rinvenuta nel 1873 all’interno degli scavi del Parco Archeologico di Pompei, fino alla sua riapertura al pubblico nel 2023.

Orizzonti artigianali, con la proposta di alcuni workshop che permetteranno ai visitatori di scoprire, in modo partecipato, l’eccellenza del saper fare italiano, tra cui la preziosa arte del guanto.

Orizzonti circolari e territoriali, approfondendo con UNIC – Concerie Italiane la storica e innovativa dimensione green dell’industria conciaria italiana, vero e proprio case history internazionale per quanto riguarda l’attenzione ambientale, la gestione delle risorse, il recupero e il riutilizzo di scarti e rifiuti, la responsabilità sociale. Fattori vincenti di un modello d’impresa basato sulla valorizzazione dei distretti produttivi, ognuno caratterizzato da una propria identità e bellezza.

Orizzonti cromatici, coinvolgendo i visitatori in alcuni workshop che approfondiranno il senso del “colore come fattore chiave per lo sviluppo della creatività e nella definizione della qualità, del valore e della durabilità della pelle e della produzione italiana”.

Appuntamento, dunque, il 13 e 14 maggio a Expo 2025 Osaka.

Notizie correlate