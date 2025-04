Lo sportivo dell'anno a San Miniato, tutto pronto per la tredicesima edizione

Ospiti della serata Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai, Jacopo Seghetti portiere della Primavera dell'Empoli e Anna Beat (Anna Donati) ballerina di street dance e hip hop.

"Lo Sportivo dell'Anno è un momento di orgoglio e di riconoscimento per gli atleti, le atlete, le società sportive, i volontari, le volontarie e i dirigenti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2024 - commenta l'assessora allo sport, Elena Maggiorelli -. Questa cerimonia rappresenta un'occasione speciale per valorizzare l'impegno, la dedizione e i successi di chi, con passione e determinazione, contribuisce a rendere il nostro territorio un punto di riferimento nel panorama sportivo. Sono felice di avere tre ospiti d'eccezione, Giulia Pisani, Jacopo Seghetti e Anna Beat, ciascuno di loro è un vero punto di riferimento per le giovani generazioni e li ringrazio di aver accolto il nostro invito. Ringrazio tutti coloro che, attraverso il loro impegno quotidiano, portano avanti i valori dello sport, promuovendo l'inclusione, il fair play e l'eccellenza, le società sportive e tutte le figure che lavorano instancabilmente per fare dello sport uno strumento di crescita sociale e personale. Questa manifestazione è anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e per incoraggiare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni; per questo, come amministrazione continueremo a sostenere lo sport, perché lo riteniamo un pilastro fondamentale del nostro patrimonio culturale e sociale".