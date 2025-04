L'Use Rosa si ferma sul finale: finisce 72-70 contro Treviso

“Decideranno gli episodi”. Coach Alessio Cioni aveva davvero ragione, purtroppo. Gara due la decide proprio un episodio, una palla persa a 14 secondi dalla sirena quando, dopo una lunga rincorsa, l’Use Rosa Scotti ha in mano il possesso del possibile sorpasso. Treviso ha la lucidità di rubare palla, non sbagliare e chiudere con un 72-70 che significa gara tre domenica al Pala Sammontana. Anche se la squadra di casa non ruba niente avendo condotto sempre la gara, almeno a caldo buttarla giù non è facile perché, se è vero che le biancorosse pagano un brutto avvio (e le iniziali percentuali stratosferiche da tre delle avversarie) è anche vero che, se mai ce ne fosse stato bisogno, dimostrano di essere una squadra vera capace, in gara due di playoff su un campo così difficile, di avere la forza non solo per non mollare mai ma anche per rimettere in piedi una partita che pareva ormai andata. Una forza di testa e di nervi che dovranno tirare fuori anche in gara tre perché, se la sfida in terra veneta dice 1-1, quanto visto in campo dice che l’Use Rosa ha tutto per farcela.

Treviso ha la mano all’arco a dir poco felice con Aijnanen e Peresson: 8-2. Dopo tre minuti e mezzo coach Cioni ha già visto abbastanza e chiama minuto senza però frenare le venete: 11-2. Colognesi va in lunetta quantomeno per fermare il parziale e finalmente Ianezic fa vedere che anche lei sa tirare dalla lunga: 13-7. Ma il diluvio di triple prosegue (19-7 con cinque cesti su sei tentativi ed i quattro di Peresson tutti a segno) e tiene la Scotti alle corde in attesa che passi la ‘libecciata’ delle avversarie. Al 10’ siamo 24-17 e tutto sommato va fin troppo bene. L’avvio di seconda frazione ricalca quello della prima, un 4-0 che interrompono Ndiaye e Ruffini: 28-21. E’ un’altra Use Rosa e l’iscrizione a referto di Tarkovicova per il 32-27 è un altro piccolo, grande segnale, con la slovacca che poi mette anche un libero: 32-28. All’intervallo si va sul 39-33 e, per come era iniziata, ci si può stare. Si spera che finalmente la Scotti inizi bene un tempino e Vente da sotto fa ben sperare. Speranza vana perché le padrone di casa tornano più 10 (47-37), manco a dirlo con le triple di Peresson e Aijanen. Coach Cioni ci prova con la zona (subito tripla di Stawicka) che non toglie l’inerzia dalle mani delle padrone di casa che murano anche il canestro. Ancora non ci siamo. Castellani prova a tenere botta (58-46) ma al 30’ si ha già la sensazione che, per portarla a casa, servirà un mezzo miracolo: 60-46. Carraro trova subito un altro tiro pesante e, anche se la faccia delle biancorosse è quella giusta, accendere la scintilla della rimonta continua ad essere complicato. Castellani, sempre lei, per il meno 10 (62-52) e la voglia della Scotti è tutta in una palla recuperata da Casini che si lancia a terra, si rotola, l’abbranca e non la molla più. E’ il segnale tanto atteso, ora o mai più. Ianezic si riprende la scena con due triple per il 62-58 e si entra in una fase dove sbagliare non è più concesso. La tripla di Ajianen e la penetrazione di Vespignani al ferro fanno male (67-58), ma Colognesi e la Scotti ci sono: 67-61. Due gioielli di puro talento di Castellani e Colognesi, entrambe dall’arco, valgono il 69-67 a 100 secondi dalla sirena. Vespignani va in lunetta e ne mette uno (70-67) e, finalmente, siamo al possesso del potenziale pareggio. La tripla di Castellani non entra e nemmeno quella di Da Pozzo. Si riprova sull’azione successiva e la regina di Coppa, Ianezic, impatta a 38 secondi dalla sirena: 70-70. L’osservata speciale è Peresson e la Scotti riesce a recuperare palla ma, come Castellani supera la metà campo, spunta Vespignani che le scippa la palla e subisce fallo. Dalla lunetta ne mette solo uno ma Ajianen cattura il rimbalzo e Stawicka va ancora in lunetta. Anche lei ne mette uno, ma restano appena due secondi e, anche se coach Cioni chiama minuto, tempo per segnare non ce n’è. Si va a gara tre.

72-70

MARTINA TREVISO

Vespignani 4, Peresson 19, Stawicka 13, Da Pozzo 9, Aijanen 14, Lazzari ne, Aghilarre 3, Chukwu 4, agwoh 2, Carraro 4. All. Matassini (ass. Nicolini)

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 3, Colognesi 10, Castellani 23, Antonini 2, Vente 6, Leghissa ne, Ruffini 6, Ianezic 16, Ndiaye 4, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Andretta di Udine e Spessot di Gradisca d’Isonzo

Parziali: 24-17, 39-33 (15-16), 60-46 (21-13), 72-70 (12-24)