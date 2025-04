Nascondono marijuana, hashish, spid e ketamina negli slip: denunciati

Durante un controllo notturno svolto dalla Polizia Stradale nei pressi dell’uscita di San Casciano, lungo il raccordo Firenze–Siena, una pattuglia del distaccamento di Montepulciano ha fermato, dopo l’una di notte, una Volkswagen Polo con tre giovani a bordo.

Sin da subito, i tre sono apparsi molto nervosi e insofferenti, insospettendo gli agenti. A seguito di un controllo più approfondito, è stato scoperto che nascondevano varie sostanze stupefacenti sia in diversi punti dell’auto sia negli indumenti intimi. Le droghe ritrovate comprendevano marijuana, hashish, ketamina, ecstasy e Spid (una sostanza sintetica psicoattiva).

L'uomo, 34 anni, di origine tunisina e residente nella provincia di Siena, e la donna, 24 anni, di Grosseto, sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti, parte per uso personale e parte destinati presumibilmente allo spaccio. La terza passeggera, una 20enne della provincia di Ferrara, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice.