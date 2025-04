Perdita d'acqua, lavori a Montecalvoli Alto

Si avvisa la cittadinanza che il giorno 24/4/2025 dalle ore 8,00 alle 17,00 la Via Sotto i Giardini a Montecalvoli Alto sarà chiusa al traffico per la riparazione urgente di una perdita idrica. Per raggiungere il centro storico occorre percorrere la Via Repubblica in cui la circolazione, nell'occasione, sarà gestita con senso unico alternato regolato da semaforo. Per coloro che dovranno raggiungere Via Valle sarà necessario percorrere Via Repubblica e Via Valle, anch'essa a doppio senso di marcia, con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo. I residenti Via Sotto i Giardini potranno raggiungere le proprie abitazioni da Via Porticciola (fino al civico 8) Si raccomanda la massima attenzione alle modifiche della circolazione.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Notizie correlate