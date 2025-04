Picnic, musica e favole a Terricciola: il 25 aprile ai giardini con il Teatro di Bo'

Venerdì 25 Aprile, presso i Giardini Pubblici di via Roma a Terricciola, si terrà un pomeriggio di festa in occasione delle celebrazioni dell'80° Anniversario della Liberazione. L'evento dedicato a bambini, bambine e famiglie inizierà alle ore 16.00 con una merenda pic-nic, l'invito è quello di portare la propria merenda e un lenzuolo per poter condividere un momento di comunità all'ombra degli alberi.

Alle 16.30 arriverà Peter Pan, noto personaggio del Teatro di Bo', che animerà il pomeriggio con Storie e Favole. Dalle ore 17.00 sarà, infine, il momento di giochi e musica, un'occasione per riunirsi e festeggiare insieme la ricorrenza con gioia e divertimento. La partecipazione all'evento è libera e gratuita.

L'evento si inserisce in "Percorsi della Memoria", progetto del Comune di Terricciola realizzato in collaborazione con Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana finalizzato alla riscoperta dei luoghi e dei valori della Liberazione attraverso i racconti, i monumenti e la storia del territorio. Il progetto si strutturerà attraverso eventi ed iniziative rivolte agli Istituti Scolastici e alla cittadinanza tutta.

Fonte: Teatro di Bo'

