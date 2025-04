Pisa e la Liberazione con le cineproiezioni in notturna di Acquario della Memoria

Pisa dalla Resistenza alla Liberazione: Acquario delle Memoria in occasione del 25 aprile propone una serie di tour notturni con cineproiezioni per rivivere in prima persona la storia della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Primo appuntamento venerdì 25 aprile, con replica il 2 maggio, con la Mura di Pisa Night Experience speciale Seconda Guerra Mondiale, partenza alle 21 dalla Torre Piezometrica e percorso in quota sulle Mura di Pisa. In collaborazione con le cooperative CoopCulture, Itinera e Promoculture che gestiscono il camminamento, ultimi posti disponibili, prenotazione su www.muradipisa.it.

Domenica 27 aprile, con replica il 18 maggio, torna 'Bombe 1943': dall'entusiasmo dell'entrata in guerra ai primi allarmi aerei, dai rifugi alla convinzione che "la città della Torre" sarebbe stata risparmiata. Fino alle 13:01 del 31 agosto del 1943: in 7 minuti entra di colpo nell'orrore della guerra. Un percorso di proiezioni e storie costruiti con materiali d’archivio, diari privati, testimonianze video. Il fascismo a Pisa e l’entusiasmo dell’entrata in guerra, i falsi allarmi e i rifugi, le bombe e la distruzione del 31 agosto 1943 con la fine del mondo acquatico dei navicellai, la città divisa in due e la Liberazione del settembre 1944. Partenza alle 21 da Logge di Banchi. Realizzato con il supporto della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, in collaborazione con Biblioteca Franco Serantini e MUMU. Biglietto a 12 euro, informazioni e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it

Si tratta di tour unici nel loro genere, sviluppati anche nell’ambito di progetti europei e collaborazioni con gli Stati Uniti. La guida è dotata di un proiettore portatile, integrato a un lettore multimediale, un trasmettitore e un mono-piede, mentre il pubblico segue i racconti con cuffie luminose immersive hi-fi wireless del tipo “silent-party”. Il risultato è un’esperienza altamente coinvolgente, con proiezioni itineranti e racconti sonori, che combina, fra emozione e didattica, cinema, camminata e turismo culturale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

