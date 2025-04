'Radici', ecco la campagna promozionale del patrimonio naturalistico toscano

Presentata nell’ambito del Festival dell’identità toscana “Radici – nel cuore della natura toscana”, campagna promozionale del patrimonio naturalistico e ambientale toscano, realizzata in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana con l’obiettivo di far conoscere maggiormente sia le aree naturali toscane che le politiche di salvaguardia messe in atto negli ultimi anni.

“Il nome ‘Radici’ – ha spiegato l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - allude proprio all’identità, al luogo dove affonda la nostra storia, ma il messaggio che vogliamo veicolare è che il patrimonio naturalistico non è una cosa statica, soprattutto alla luce del cambiamento climatico. Abbiamo ormai imparato che la natura è i costante movimento e che non basta mettere una campana di vetro sopra un ambiente per conservarlo”.

“Oggi i cambiamenti climatici mettono seriamente a rischio la biodiversità – ha aggiunto l’assessora - per questo è più che mai importante lavorare per la conservazione delle aree più fragili del nostro territorio, e al tempo stesso lavorare sia per una conversione ‘energetica’ dei territori, che equivale ad una conservazione a lungo termine, sia ad una restituzione delle aree potette alla comunità, perché non si percepisca il vincolo come una sottrazione di quella riserva ai cittadini. Il nostro obiettivo è una conservazione dinamica, che rimetta le aree protette, valorizzate, a disposizione della popolazione. ‘Radici’ punta inolte a valorizzare la bellezza del territorio da un punto di vista turistico, per incentivare quel turismo lento e consapevole che è stato riscoperto durante la pandemia”.

Ogni anno la Regione stanzia dal proprio bilancio risorse pari a circa 600.000 euro per la gestione delle aree naturali, portata avanti in collaborazione con le comunità locali coinvolgendo i Comuni, enti ed associazioni presenti sul territorio.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

