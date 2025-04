Rinviate le gare del 26 aprile: Collegno-Abc si giocherà il 3 maggio

Recependo il DPCM del Governo, su invito del CONI, la Fip ha disposto la sospensione di tutte le gare in programma sabato 26 aprile, giornata delle esequie di Papa Francesco.

Tra queste in programma anche l’ultima giornata della seconda fase di B Interregionale, con l’Abc Solettificio Manetti attesa a Collegno: la gara slitterà di una settimana e si giocherà pertanto sabato 3 maggio alle 20:45. Di conseguenza, sarà posticipato di sette giorni anche l’inizio dei playout, che non sarà più nel weekend 3/4 maggio ma in quello del 10/11.

Nel panorama gialloblu saranno rinviate anche le gara dell’Under 15 Gold (Abc-Pino) e due partite minibasket (Esordienti e Aquilotti Big).

Confermate, invece, tutte le gare in programma domenica 27 aprile.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

