Rubato salvadanaio per offerte alla Misericordia di San Miniato Basso

Nell’atrio della sede della Misericordia di San Miniato Basso era stato posizionato, fermato con catena e lucchetto, un bel salvadanaio in ceramica con pitturato il logo della Misericordia.

Era stato collocato in bella vista, in modo che chiunque avesse avuto il desiderio di lasciare una piccola offerta, avrebbe potuto farlo con estrema facilità.

Qualche malintenzionato ha ben pensato di tagliare la catena ed involarsi con il salvadanaio.

Questo gesto è stato percepito dall’Associazione, ed in particolare dai volontari, come un grave atto nei confronti di chi si prodiga h/24 per aiutare chi è nel bisogno.

Fonte: Misericordia di San Miniato Basso