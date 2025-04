Da Comitato San Jacopino: "Aggressioni e scippi anche a Pasqua"

Si registrano ancora aggressioni e scippi nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi San Jacopino, spiega tutto in una nota.

"In in via Ponte alle mosse un soggetto intervenuto per cercare di scongiurare un furto di un paio di occhiali si è preso un paio di cazzotti in volto ed è dovuto essere trasportato in ospedale, mentre nella serata, intorno alle 21:30, un residente che stava portando fuori il cane sulla ciclabile di viale Redi, è stato scippato del telefono che aveva in mano da un uomo che gli è arrivato alle spalle e che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Ancora scioccato e infuriato per la situazione sicurezza nel quartiere, mai vista così in basso, il residente stamani si è recato a sporgere denuncia".

Siamo nuovamente a denunciare fatti di microcriminalità che sempre più affligge San Jacopino. Non capiamo nonostante i continui fatti come esistano ancora zone franche, che oltre la poca sicurezza portano degrado e spaccio di stupefacenti. Chiediamo massima attenzione da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine - conclude -, vogliamo vedere controlli contro lo spaccio, bande di soggetti e baby gang, e che siano rinforzate le telecamere di sicurezza nel quartiere".

Notizie correlate