San Miniato in festa con un tris di eventi: aquiloni in volo, primavera in piazza e borgo fiorito

Colori, profumi e cultura, animeranno la giornata di domenica 27 aprile, quando il centro storico di San Miniato si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serie di eventi che intrecciano tradizione, arte e bellezza. In programma la 55ª edizione della Festa degli Aquiloni, la 29ª edizione della Festa di Primavera e la terza edizione di Borgo Fiorito: un connubio perfetto tra storia e creatività che promette di incantare cittadini e visitatori.

Le iniziative, presentate oggi 23 aprile, sono promosse da Comitato Manifestazioni Popolari, Fondazione San Miniato Promozione, Mercato della Terra, CCN San Miniato, Slow Food San Miniato e Pro Loco, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il patrocinio del Comune di San Miniato e Terre di Pisa.

A illustrare i dettagli dell’evento sono stati l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini, la presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi e la presidente del Comitato Manifestazioni Popolari Siriana Giantini.

"Un evento che circonderà gli avventori di bellissime opere d’arte - ha dichiarato Squicciarini - Ognuno di questi aquiloni è una vera e propria opera, frutto del lavoro di artisti noti ed emergenti. Al termine della giornata, i più caratteristici verranno premiati e messi all’asta: parte del ricavato sarà devoluto al Centro Diurno a La Scala".

Ogni aquilone, ormai simbolo distintivo della manifestazione giunta alla sua 55esima edizione, è concepito secondo uno stile personale e una tematica specifica che riflette la sensibilità e la visione creativa dell’artista. Ne risulta una collezione di pezzi unici, capaci di unire tradizione popolare e linguaggio artistico contemporaneo.

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

"È l’inizio della bella stagione - ha aggiunto Gronchi - Una giornata pensata per le famiglie e i visitatori, che potranno godere di una manifestazione coinvolgente, con Borgo Fiorito che trasformerà San Miniato in un’esplosione di colori e profumi. Negozi, abitazioni, piazze e ristoranti saranno decorati con composizioni floreali. Tutto il centro sarà un grande giardino urbano".

Tra le iniziative più attese, il lancio degli aquiloni sul prato della Rocca all’alba, in uno dei riti più sentiti dalla comunità sanminiatese. Dalle 9 alle 20 spazio alla Festa di Primavera in piazza del Seminario, con artigianato, vintage e fiori, e al Mercato della Terra (ore 9-19), dove sarà possibile gustare e acquistare prodotti locali.

Alle 11, sempre in piazza del Seminario, è prevista una caccia al tesoro per grandi e piccini, alla scoperta del cibo. Seguirà dalle 12.30 alle 14 un agriristoro nei locali del refettorio del Seminario, con piatti realizzati con i prodotti del Mercato della Terra e il tartufo marzuolo dell’Associazione Tartufai.

Alle 15.15 partirà il tradizionale corteo storico sanminiatese, che quest’anno ha ricevuto un importante contributo da Regione Toscana, riconoscendo la storicità e l’unicità dell’evento.

"Il corteo non racconta un solo momento storico, ma la storia della città nel suo insieme, secondo l’impostazione voluta da Dilvo Lotti", ha spiegato l’assessore Squicciarini. Tra le novità, la presenza del personaggio di Francesco Sforza, nato a Cigoli, raffigurato in un dipinto conservato nel Palazzo Comunale. Il costume è stato realizzato da una sartoria di Firenze e riproduce fedelmente l’epoca e il carattere dello Sforza, come ha raccontato Siriana Giantini.

A causa di alcuni lavori in corso nel centro, il corteo non potrà attraversare tutto il centro storico, ma sarà comunque un momento molto sentito e partecipato. Per agevolare l’accesso al centro, sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 10 alle 19 (da Cimitero di San Lorenzo – La Scala a piazza Dante Alighieri).

Nel pomeriggio, alle ore 17, nella piazzetta del Castello, si esibirà la Junior Band della Filarmonica Show Band Del Bravo, che precederà un altro momento emozionante: alle 17.15 da piazza Duomo il lancio delle classiche mongolfiere con messaggi di pace.

Gran finale con l’asta degli aquiloni dipinti, condotta da Roberto Milani, che si svolgerà nell’atrio di Palazzo Roffia. Parte del ricavato sarà devoluto al Centro Diurno a La Scala

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

Niccolò Banchi

Notizie correlate