Sicurezza sul lavoro, a San Miniato una tavola rotonda e uno spettacolo teatrale

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro, la Fondazione Regolino e il Dramma Popolare di San Miniato presentano con orgoglio lo spettacolo teatrale “Una stella mattutina”, in programma lunedì 28 aprile 2025 alle ore 19 presso la Casa Culturale di San Miniato di Via Pizzigoni 10. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Regolino e dal Dramma Popolare di San Miniato, in collaborazione con ARCI e Casa Culturale di San Miniato, e patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di San Miniato e dal Comune di Empoli.

Lo spettacolo, scritto da Giovanni Luca Valea e interpretato e adattato da Andrea Bacci e Massimo Bonechi, è un’opera intensa, umana e coinvolgente. Un racconto teatrale che si inserisce in un progetto più ampio di riflessione e sensibilizzazione sul valore della sicurezza nei luoghi di lavoro, non come mera prassi normativa, ma come atto di responsabilità collettiva e cultura da diffondere.

Attraverso parole che emozionano e storie che arrivano dritte al cuore, “Una stella mattutina” dà voce a chi lavora ogni giorno nell’ombra, a chi si sveglia all’alba per costruire, assistere, proteggere. A chi, dietro ogni gesto quotidiano, porta con sé un diritto: quello di tornare a casa sano e salvo.

Lo spettacolo seguirà la tavola rotonda “Oltre le regole: quando la sicurezza diventa cultura”, prevista per le ore 17:30, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e sindacali. Un momento di confronto aperto, volto a rafforzare la cultura della prevenzione e valorizzare il dialogo tra imprese, enti pubblici e cittadini.

Partecipanti alla tavola rotonda:

· Massimo Cerbai – Direttore Generale Toscana Credit Agricole Italia

· Catiuscia Fei – Direttore aggiunto Confcommercio Imprese per l’Italia per le province di Arezzo e Firenze

· Tonina Enza Iaia – Responsabile UFC P.I.S.L.L. Azienda USL Toscana Centro

· Silvia Vezzosi – Segretaria Confederale CGIL Pisa

· Valentina Torrini – Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli

· Carmine Cervo – Direzione Territoriale Pisa e Pontedera

· Giovanna Bianco – Resp. Settore prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Toscana

· Stefania Caparrini – Confindustria, Ceo le Antiche Mura

A moderare il dibattito sarà Giovanni Mennillo, direttore di Gonews.it, giornalista da sempre attento ai temi del territorio e della responsabilità sociale.

Un evento che unisce teatro e impegno sociale, con l’obiettivo di portare la sicurezza fuori dagli uffici e dentro le coscienze. Perché solo quando il rispetto per la vita diventa parte del nostro modo di lavorare e vivere, possiamo parlare davvero di cultura della sicurezza.

A sostenere l’iniziativa alcune importantissime realtà del territorio come Credit Agricole Italia, Fondazione Sesa, Hostage, Pellemoda e Sammontana a cui vanno i ringraziamenti per il supporto all’evento.

