Restano molto gravi le condizioni di Benedetto Ceraulo, 63 anni, noto per essere stato condannato per l’omicidio di Maurizio Gucci. Ieri, dopo una lite familiare, ha sparato al figlio 37enne e poi ha tentato il suicidio con un colpo di pistola. Entrambi sono ricoverati a Pisa: il padre al policlinico Cisanello in condizioni critiche, mentre il figlio non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto in una casa di campagna a Santa Maria a Monte, dove Ceraulo vive da solo.

