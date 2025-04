Sport e ambiente, a Pisa per il 25 aprile torna la Strapazzata in attesa del Giro d'Italia

Dopo un'assenza di undici anni, torna a Pisa la "Strapazzata", la tradizionale mattinata ecologica che dal 1982 celebra la Festa del 25 aprile all'insegna dello sport e della sensibilizzazione ambientale. L'edizione di quest'anno assume un significato particolare, inserendosi nel ricco programma di eventi che anticipano l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, previsto per il 20 maggio prossimo.

Per celebrare questo atteso ritorno e creare un suggestivo colpo d'occhio cromatico, sono state prodotte 2.500 maglie rosa celebrative. Un ulteriore elemento distintivo di questa edizione è il logo appositamente creato dal grafico e ciclista amatore pontederese David Bardini, che ha raffigurato una runner che idealmente "lancia" la tappa pisana del Giro d'Italia.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 23 aprile, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore allo sport, Frida Scarpa, dell’organizzatore dell’evento e presidente Pisa Road Runners Andrea Maggini, della presidente della UIPS Pisa Alessandra Rossi, della rappresentante di ConfCommercio Pisa Agnese Profeti e del rappresentante di Acqua Viva, main sponsor della Strapazzata 2025, Alessandro Puccetti.

“Dopo 11 anni, torna a Pisa la Strapazzata - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. È il primo evento sportivo tra quelli organizzati nel percorso di avvicinamento alla tappa pisana del Giro d’Italia. Sarà un’occasione per stare insieme, vivere la città e divertirsi. L’obiettivo è coinvolgere tutti, senza lasciare nessuno indietro. Le iscrizioni all’evento sono già aperte tramite la procedura online, ma è anche possibile iscriversi recandosi direttamente allo Spazio Giovani dei Vecchi Macelli, vicino alla Cittadella, fino alla mattina stessa della corsa. Invito tutti a partecipare all’iniziativa per correre o camminare insieme per le strade della città e colorare di rosa Pisa.”

“Pare essere l’anno del ritorno di tante occasioni, dall’arrivo del Giro d’Italia alla Strapazzata - dichiara Andrea Maggini, presidente Pisa Road Runners e organizzatore della Strapazzata dal 2002 al 2014. Riproponiamo un evento amato dai cittadini ed in particolar modo dalle famiglie che coglievano l’occasione di una giornata di festa per scendere per strada per correre, pattinare, scorrazzare felici per le strade della nostra città, con un format nuovo. Quest’anno saremo infatti vestiti e colorati di rosa per ‘lanciare’ il ritorno del Giro d’Italia in città. Speriamo di riaccendere una nuova storia dell’evento e stiamo già pensiamo già all’edizione del 2026.”

La manifestazione prenderà il via dalla suggestiva cornice della Cittadella, luogo storico della prima edizione del 1982. Da qui, i partecipanti si snoderanno attraverso il cuore del centro storico, toccando Piazza del Duomo, percorrendo i lungarni e addentrandosi nel Giardino Scotto (per il percorso più lungo di 10 km). L'itinerario proseguirà lungo Corso Italia e nella parte sud della città, per poi concludersi sul lungarno Simonelli, dove un punto di ristoro accoglierà gli sportivi. Un messaggio di attenzione all'ambiente sarà veicolato anche attraverso il riconoscimento ai 15 gruppi più numerosi, che saranno premiati con trofei realizzati in legno riciclato, a sottolineare l'importanza del recupero e del riciclo dei rifiuti.

In stretta collaborazione con la Polizia Municipale, sono stati definiti due percorsi ludico-motori di circa 5 e 10 km, pensati per accogliere partecipanti di ogni livello di preparazione.

Le iscrizioni alla "Strapazzata" sono ancora aperte al costo di 10 euro e sarà possibile aderire all'iniziativa sia online, attraverso il sito www.endu.net, fino alle ore 23.59 di oggi, mercoledì 23 aprile, sia recandosi direttamente allo spazio Giovani dei Vecchi Macelli giovedì 24 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Qualora rimanessero disponibili delle maglie rosa, sarà possibile iscriversi anche venerdì mattina dalle ore 7.00.

Questo il programma della giornata di venerdì 25 aprile:

- 7.00 Vecchi Macelli (spazio Giovani) - apertura segreteria per consegna maglie rosa (ed ultime iscrizioni se non raggiunta già quota 2500 iscrizioni)

- 8.30 Lungarno Simonelli - inizio riscaldamento collettivo alla Torre della Cittadella by San Rossore Sport Village

- 9.15 chiusura segreteria

- 9.15 Lungarno Simonelli - Arsenali Medicei - raduno partecipanti

- 9.25 Lungarno Simonelli - Briefing ed attenzioni da seguire

- 9.30 Lungarno Simonelli - Partenza distanze 5 e 10km della STRAPAZZATA in rosa 2025

- 9.50 Lungarno Simonelli - Piazza E.Tolaini - apertura ristoro finale e primi arrivi

- 11.30 Premiazioni dei 15 gruppi più numerosi con trofei di legno

- 11.45 Fine manfestazione (tempo limite 2 ore)

La “Strapazzata 2025” è organizzata da Comune di Pisa, UISP Pisa e Pisa Road Runners, in collaborazione con Pisamo, ConfCommercio Pisa, Vivere Pisa e Skatto Creativo. Sponsor della manifestazione sono: Acqua Silva, Natali, Forti Holding, CONAD, San Rossore Sport Village, Beapp Pisa, La Birra Pisana, RGM Sport e Radio Toscana. Per ulteriori informazioni: info@pisarrc.it - www.pisarrc.it.

I PERCORSI

Percorso da 5 km. Partenza ore 09.30 da Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Via Curtatone e Montanara, Via San Frediano, Piazza Dei Cavalieri, Via Corsica, Piazza Buonamici, Via Dei Mille, Piazza Cavallotti, Via Santa Maria, Piazza Arcivescovado, Via Camozzo, Via Cardinale Maffi, Via San Ranierino, Via Contessa Matilde, poi altezza arco del Parlascio prosegue su Via Del Brennero, Largo San Zeno, ingresso in ciclo-pedonale Via Martinez/Via Ciccone, Viale pedonale Bruno Guerrini, Via San Francesco, Via Buonarroti, Via San Lorenzo, Via Oberdan, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Lungarno Pacinotti, Lungarno Simonelli (Arrivo).

Percorso da 10 km. Partenza ore 09.30 da Lungarno Simonelli. Il percorso è lo stesso della “Strapazzata” da 5 km fino a Piazza Garibaldi, poi proseguirà su Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, Via del Borghetto, Via San Michele degli Scalzi, Via Matteotti, Piazza Caduti Cefalonia, Lungarno Buozzi, Ponte della Vittoria corsia lato mare, Rotatoria Fallaci prima uscita, Lungarno Fibonacci, ingresso all’interno del Giardino Scotto, uscita dal Giardino Scotto in Via Della Fortezza, Via Ceci, Via San Martino, Corso Italia, Piazza Vittorio Emanuele II, Largo Padri Costituzione, Via Bixio, ingresso in Largo Uliano Martini, Via Bixio tratto pedonale lungo le Mura, uscita da Porta Stampace, Via Di Porta A Mare Sul Passaggio Pedonale, Attraversare Via Stampace su attraversamento pedonale, Via di Porta A Mare sulla pista ciclo-pedonale verso il Ponte della Cittadella, Largo Della Degazia, Lungarno Sonnino, Ponte Solferino corsia lato Mare, Lungarno Simonelli (Arrivo).

MODIFICHE TRAFFICO

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sonon stati adottati una serie di provvedimenti a traffico e sosta validi nella giornata di venerdì 25 aprile.

Divieti di transito veicolare. Dalle ore 7.00 alle ore 13 divieto di transito veicolare in Piazza Terzanaia lato fiume e Lungarno Simonelli.

Dalle ore 9.30 fino alle 10.30 e comunque fino a cessate esigenze chiudono al traffico: Ponte Solferino, Via Curtatone e Montanara, Via San Frediano, Piazza dei Cavalieri, Via dei Mille, Piazza Arcivescovado, Via Camozzo, Via Cardinale Maffi tratto da Via Camozzo a Via San Ranierino, via San Ranierino.

Dalle ore 9.30 fino alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze chiudono al traffico: Lungarno Pacinotti, Via Santa Maria tratto da Via Trento/Via San Nicola a Lungarno Pacinotti, Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo, Lungarno Fibonacci.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze chiude al transito veicolare via Contessa Matilde, corsia lato mura da via Piave a largo San Zeno. Obbligo di svolta a sinistra in via Piave per i veicoli diretti verso lato monti, ovvero con direzione via del Brennero. Negli stessi orari chiusa al traffico via Romiti (eccetto eccetto residenti Piazza San Paolo /Via Niosi/Via Nisi) nel tratto compreso tra Via Zerboglio e Piazza San Paolo Ripa D’Arno.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze è infine prevista la chiusura al transito veicolare al passaggio dei partecipanti, con attraversamento controllato in: Largo del Parlascio, Via Fedeli, Via Carducci, Via Oberdan, Lungarno Buozzi, Via del Borghetto, Via San Michele degli Scalzi tratto da Via del Borghetto a Via Matteucci, Piazza Caduti Cefalonia e Corfù braccetto lato Lungarno Buozzi, Ponte della Vittoria corsia lato mare, Via di Fortezza, Via Ceci, Via San Martino, Largo Padri Costituzione, Via Bixio intersezione Piazza Sant’Antonio, Lungarno Sonnino, Ponte Solferino corsia lato mare, Ponte di Mezzo, via Buonarroti, tratto da via San Francesco a via San Lorenzo, e via San Lorenzo.

Provvedimenti alla sosta. Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 divieto di sosta con rimopzione coatta in: Lungarno Simonelli (area partenza e arrivo lato Torre Guelfa) nel tratto compreso tra Via Nicola Pisano e Via Volturno, - Lungarno Fibonacci tratto antistante l’ingresso principale del Giardino Scotto.

Altri provvedimenti. Dalle ore 07.00 alle ore 13.00:

· Via Volturno: Istituzione del senso unico alternato a vista per i soli residenti, divieto di accesso su Lungarno Simonelli.

· Via San Vito: Istituzione del senso unico alternato a vista su per i soli residenti.

· Via Santa Maria: Istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via Trento o a sinistra in Via San Nicola.

· Piazza Cairoli, P.zza Mazzini e all’immissione di tutte le strade e i vicoli sul Lungarno Mediceo: Istituzione del divieto di accesso, mediante chiusura con impiego di transenne.

· Via Santa Maria, Via del Buongusto, Vicolo del Tidi, Via Serafini, Vicolo del Porton Rosso e di tutte le strade e i vicoli all’immissione sul Lungarno Pacinotti: Istituzione del divieto di accesso, mediante chiusura con impiego di transenne.

· Via San Nicola: Istituzione del senso unico alternato a vista per i soli residenti.

· Piazza Dante: Soppressione dell’area pedonale per consentire l’ingresso e l’uscita dei veicoli da Via Paoli/Via della Faggiola;

· Via Paoli tratto da Via San Simone a Piazza Dante: Soppressione dell’area pedonale per consentire l’ingresso e l’uscita dei veicoli da Via Paoli/Via della Faggiola;

· Via Oberdan: Sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in atto mantenendo il “pilomat” in posizione abbassata;

· Via Palestro tratto da Via Cavour a Via Verdi: Inversione del senso di marcia e Obbligo di svolta a destra per i veicoli in transito all’intersezione con Via Verdi;

· Via Cavour: Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Palestro;

· Via Santa Bibbiana: Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in transito all’intersezione con Via del Buschetto/Via Gereschi;

· Via del Buschetto: Istituzione dell’obbligo di proseguire o di svoltare a sinistra all’intersezione con Via Santa Bibbiana;

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00:

· Via Luigi Bianchi all’intersezione con via Contessa Matilde: Obbligo di svolta a destra in direzione mare, ovvero con direzione rotatoria Poggi;

· Via Marche all’intersezione con via Contessa Matilde: Obbligo di svolta a destra in direzione mare, ovvero con direzione Via Lugi Bianchi.

· Pista ciclabile Anna Mari Ciccone e Pista ciclabile Bruno Guerrini: Sospensione della pista ciclabile per consentire il passaggio della manifestazione

· Via San Francesco all’intersezione con Via Bernardini: Obbligo di svolta a sinistra in via Bernardini.

· Via Vacca Berlinghieri, Vicolo del Ruschi, Via Fucini e di tutte le strade e i vicoli all’immissione su Via San Lorenzo: Istituzione del divieto di accesso, mediante chiusura con impiego di transenne

· Via Sant’Apollonia intersezione Via Consoli del Mare: Obbligo di svolta a destra;

· Via Matteotti nel tratto da Via San Michele degli Scalzi a Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù: Soppressione corsia autobus

· Via Garibaldi all’intersezione con Via Santa Marta: Obbligo di svolta a destra

· Piazza San Silvestro all’intersezione con Via Santa Marta: Obbligo di svolta a destra

· Via Ridolfi: Istituzione del senso unico alternato a vista per i soli residenti.

· Via del Galloro, Via Porta Dolfi, Balduinetti, Via San Paolo: Istituzione del divieto di accesso, all’immissione sul Lungarno Sonnino, mediante chiusura con impiego di transenne.

· Via San Paolo intersezione Via della Qualquonia: Obbligo di svolta a sinistra.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

