Torna il campionato, trasferta difficile per la Codyeco Lupi

Dopo la parentesi della Coppa Italia torna il campionato con la ventisettesima giornata. Un turno infrasettimanale molto temuto, perché arriva dopo le fatiche, anche emotive, di Fasano, e le festività pasquali. La Codyeco ha avuto poco tempo sia per resettare che per preparare la partita di questa sera al Palazzetto dello Sport di Marina di Grosseto (ore 21.00), contro un’Invicta reduce da sette vittorie consecutive. Ma dovrà fare di necessità virtù, perché la classifica non aspetta e in queste ultime giornate si decideranno sia l’eventuale qualificazione ai playoff promozione che il piazzamento.

I padroni di casa hanno perso l’ultima volta il 15 febbraio a Sesto Fiorentino (3-1), per poi vincere con Beca Tensped, VVF Marconi Reggio Emilia, Sacmagroup Cecina, Isomec Inzani Parma, Firenze Volley, S. Martino in Rio, CUS Genova. Sette perle consecutive che hanno lanciato i ragazzi di coach Rolando in quarta posizione: ancora a grande distanza dal podio e dai playoff, ma davanti a tante grandi favorite della vigilia, dalla Sestese a La Spezia a S. Martino in Rio.

Per spezzare il magic momento Invicta servirà la Codyeco delle migliori occasioni: leggera di testa e pesante di braccio. La voglia di reagire alla beffa di Coppa dovrà trasformarsi in energia e spirito di rivalsa. Coach Pagliai potrà contare su tutti gli effettivi e ci sarà sicuramente bisogno del “gruppo”, per uscire con i tre punti in mano dalla difficile prova di questo turno infrasettimanale.

La squadra sarà seguita, come in ogni occasione, da tanti tifosi biancorossi e dai supporters della Curva Parenti.

Probabili sestetti: Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni (Bini) per la Codyeco, Cordano-Pellegrino, Alessandrini-Rossi, Ielasi-De Matteis (Spignese) per l’Invicta.

Arbitri: Barbara Audone, Mirco Totò.

Streaming: la gara sarà trasmessa live sul canale ufficiale You Tube, Lupi Volley Tv, e ricondivisa sui social biancorossi

Codyeco Lupi S. Croce: Codyeco Lupi: 1 Civinini Jordan, 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo, 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio (L), 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Invicta Grosseto: 1 Lazzeretti Simone, 2 Spignese Giovanni (L), 3 De Matteis Alessio, 5 Cordano Andrea, 8 Pellegrini Gianluca, 9 Alessandrini Leonardo, 11 Barbini Alessandro, 13 Rossi Andrea, 14 Fiorini Andrea, 15 Ielasi Emanuele, 20 Benedettelli Alberto. All. Rolando 2^ All. Feltri

27^ turno (23-24 aprile 2025)

NPSG La Spezia-UPC SDH Camaiore

BiAuto Jumboffice Sestese-Beca Tensped Spezzano

Sacmagroup Cecina-Gruppo Lupi Pontedera

VVF Marconi Reggio Emilia-Kerakoll Sassuolo

Firenze Volley-Toscanagarden Castelfranco

Isomec Inzani Parma-AMA S. Martino in Rio

Invicta Grosseto-Codyeco Lupi S. Croce

riposa: CUS Genova

La classifica

UPC SHD Camaiore 57, Codyeco Lupi, Kerakoll Sassuolo 56, Invicta Grosseto 45, BiAuto Jumboffice Sestese 43, NPSG La Spezia, C.U.S. Genova 42, Toscanagarden Castelfranco 41, AMA S. Martino Reggio Emilia 40, Beca Tensped 30, Gruppo Lupi Pontedera 29, Sacmagroup Cecina 28, Firenze Volley 18, VVF Marconi Reggio Emilia 15, Isomec Inzani Parma 4.

Fonte: Lupi Santa Croce