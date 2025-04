Riparte Vinci Estate 2025, il programma dei centri estivi che il Comune di Vinci mette a disposizione per sei settimane, con un’offerta varia e rinnovata, non solo in quello che è l’albo dei gestori, ma anche nelle modalità di erogazione.

Già dal 28 aprile (e fino al 14 maggio) è possibile iscriversi a Vinci Estate 2025.

Sono tre infatti i soggetti che si occuperanno di animare l’estate vinciana dei bambini: la cooperativa Eskimo (con tre programmi diretti ai bambini dai 4 agli 11 anni fra le scuole ‘Aleramo’ di Spicchio e ‘La Barca a Vela’ di Sovigliana), la cooperativa Il Piccolo Principe con il programma previsto al Centro di Aggregazione Giovanile per i ragazzi dai 10 ai 14 anni e l’asd Giovani Calcio Vinci, che al campo di Ripalta accoglierà i bambini dai 5 agli 11 anni.

Le novità

È lo stesso Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che illustra alcune delle novità di Vinci Estate 2025: “Quest'anno il servizio dei centri estivi organizzato dal Comune sarà di due settimane in più rispetto allo scorso anno. L'esigenza di aumentare il periodo del servizio è stata una richiesta pervenuta dalle famiglie per conciliare meglio la vita lavorativa e per permettere ai ragazzi di trascorrere parte del periodo estivo svolgendo l'attività con altri bambini in un percorso educativo volto all'apprendimento, al divertimento e alla socializzazione.

Abbiamo ritenuto opportuno andare in questa direzione visto l'importanza dell'attività per i bambini. Inoltre credo sia importante anche il servizio navetta gratuito che agevolerà il trasporto dei bambini da Vinci capoluogo alle scuole di Spicchio e Sovigliana”.

Il servizio di navetta gratuita verrà attivato a richiesta e avrà come punto di ritrovo Via Val di Sole.

Il bando ha previsto inoltre un ulteriore sostegno per l’inclusione dei bambini con disabilità, con l’apporto di ore in più da destinare a tutti i programmi. “È una misura fondamentale per potenziare l’inclusione e permettere veramente a tutti di poter usufruire di questi rinnovati centri estivi”, è il commento di Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune di Vinci.

L’offerta e le tariffe

La cooperativa Eskimo offre tre diversi programmi: Geni e genietti (per bambini dai 7 agli 11 anni), dal 16 al 27 giugno nei locali della scuola ‘Aleramo’ di Spicchio; Leoni, pagliacci e giocolieri (4-6 anni), dal 1° al 25 luglio nei locali della scuola ‘Barca a vela’ di Sovigliana; Circo che passione (7-11 anni), dal 1° al 25 luglio di nuovo alla ‘Barca a vela’ di Sovigliana. Il programma prevede una quota di iscrizione di 30 euro, che verranno poi detratti dalle tariffe settimanali. Quest’ultime sono suddivise in quattro fasce su base Isee. L’orario del centro estivo va dalle 8.30 alle 16.30 (con la mensa) ed è possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle 8, con una quota aggiuntiva di 5 euro a settimana.

La scheda di iscrizione si può scaricare da www.eskimocoop.it da lunedì 28 aprile 2025.

L’asd Giovani Calcio Vinci porta tutti a Giocare al Ripalta. La società giallorossa infatti prevede un programma per i bambini dai 5 agli 11 anni al campo di Ripalta dal 16 giugno al 1° agosto, in orario 8-13; la quota di iscrizione prevista è di 10 euro (detraibile dalla quota settimanale). Anche qui le tariffe variano in base alla fascia Isee, mentre i tesserati della società godono di un’ulteriore riduzione.

Per le informazioni e le iscrizioni:

-presso la sede dell'Associazione in Piazza Guazzesi 1 a Vinci (Studio Desii Cerboni);

-presso il campo sportivo Ripalta di Vinci in orario di allenamento (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19);

-via mail, inviando la richiesta a centroestivoripalta@gmail.com;

Il modulo, una volta compilato dovrà essere inviato alla mail centroestivoripalta@gmail.com oppure consegnato alla sede dell'Associazione in Piazza Guazzesi 1 Vinci (Studio Desii Cerboni).

La cooperativa Il Piccolo Principe offre invece il proprio programma, E-state al CAG, ai ragazzi di età compresa fra i 10 e i 14 anni. Dal 30 giugno al 26 luglio la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Sovigliana (nei locali della scuola media dietro lo skate park) sarà pronta ad accogliere i ragazzi dalle 8.30 alle 13 e il giovedì fino alle 17.30

Anche per questo centro estivo le tariffe sono distribuite in base alle fasce Isee.

Per le iscrizioni, le domande dovranno essere restituite, debitamente compilate, presso il Centro di

Aggregazione nei locali della scuola media di Sovigliana, entrata lato “Hotel Da Vinci”, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30, fino a giovedì 14 Maggio 2025.

Oppure via mail a centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop.

Le tabelle complete con il dettaglio delle tariffe su base Isee e i moduli per le iscrizioni si possono consultare sul sito del Comune di Vinci, al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/vinci-estate-2025/.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

