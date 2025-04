Una panchina panoramica gigante sarà inaugurata a Vinci

Una nuova big bench - una panchina gigante - sarà inaugurata sabato 26 aprile sulla collina che guarda Vinci da nord-ovest, sulla collina attraversata dalla Via di Caterina.

È la panchina numero 405, così come catalogata dalla Big Bench Community Project, la fondazione che si occupa di diffondere questo tipo di installazione.

Per realizzare la panchina, la Pro Loco, che organizza l'evento in collaborazione con la Festa dell'Unicorno, si è avvalsa dell'aiuto fondamentale di Franco Berti e Antonella Cei per la concessione gratuita del terreno; di Luigi Micheli e Massimiliano Micheli, Impresa Edile, per la messa in loco della panchina (che non è stata facile); il geometra Luigi Palandri per il supporto tecnico. Senza di loro non sarebbe stato possibile creare quest'opportunità.

È inoltre disponibile un passaporto, da timbrare quando viene visitata ogni panchina: "documenti" e timbri si possono ritirare al Mundi Caffè (Piazza della Libertà, Vinci) e I Tesori di Vinci (Via della Torre, davanti all'ingresso del Museo Leonardiano).

L'appuntamento è per sabato 26 aprile alle 16.30 davanti all'ufficio turistico di Via Montalbano 1 a Vinci.

