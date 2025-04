25 Aprile, Aned Empolese-Valdelsa: "Un occasione per riflettere sull'importanza di libertà e democrazia"

Quest’anno l’Italia celebra l’80° anniversario del 25 Aprile, festa della Liberazione. Un’occasione importante per ricordare la Resistenza, l’antifascismo, il sacrificio dei partigiani, dei deportati e di tutti coloro che hanno lottato per il riscatto dal nazifascismo e per un’Italia libera e democratica.

I valori dell’antifascismo, della Resistenza e della Liberazione costituiscono da sempre il patrimonio ideale, fondante dell’Aned: i deportati, per la massima parte Resistenti, sono coloro che hanno pagato il prezzo maggiore della barbarie nazifascista. Questo 80° Anniversario rappresenta non solamente una ricorrenza da celebrare, ma un momento per rendere il 25 aprile un momento collettivo di memoria e di impegno oltreché di festa.

La giornata rappresenta un importante simbolo di Libertà, Democrazia e Giustizia. É una opportunità per riflettere sull’importanza di questi valori e sulla necessità di difenderli.

La celebrazione di questa giornata è inoltre fondamentale per educare le nuove generazioni sulla storia del paese, sull’importanza della Resistenza e sui rischi del totalitarismo. Aiuta quindi a mantenere viva la memoria storica e promuovere una cultura della pace.

Il 25 Aprile invita a riflettere anche sulle sfide attuali, come la lotta ad ogni forma di oppressione e discriminazione e ad adoperarsi per una società più giusta ed inclusiva.

In sintesi, il 25 Aprile è una data che non solamente celebra la Liberazione e la memoria di coloro che hanno lottato e dato la vita per conquistarla, ma rappresenta un importante simbolo di Libertà, democrazia a Giustizia ed un’opportunità per riflettere sull’importanza di questi valori che devono guidare la società contemporanea e sulla necessità di difenderli.

Aned Empolese-Valdelsa

