25 Aprile, FdI-Centrodestra Empolese Valdelsa "Basta strumentalizzazioni"

"Ancora una volta, in occasione del 25 aprile, assistiamo al solito copione ideologico di una sinistra che, invece di proporre una memoria condivisa, preferisce alimentare divisioni e tensioni, trasformando una giornata che dovrebbe unire in un’occasione per attaccare il centrodestra e riscrivere la storia a proprio uso e consumo".

Così gli esponenti di Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa.

"Le accuse mosse dai Giovani Democratici sono non solo strumentali, ma anche profondamente offensive. Parlare di 'destra post-fascista' nel 2025 significa essere ancorati a una narrazione stantia, scollegata dalla realtà di un’Italia che guarda al futuro e che ha democraticamente scelto un governo di centrodestra per guidare il Paese".

"Ribadiamo che Fratelli d’Italia rispetta profondamente il valore della libertà conquistata con sacrificio e dolore. Ma crediamo che essa debba essere celebrata, oltre che con sobrietà, con dignità e responsabilità, soprattutto in un momento di cordoglio per la morte del Santo Padre. Invocare rispetto in tali circostanze non è 'sabotaggio', ma sensibilità istituzionale. La sinistra, invece, sembra preferire cori e slogan divisivi a una riflessione matura sul valore della democrazia".

"E a chi ci accusa di non essere presenti alle commemorazioni, ricordiamo che non abbiamo bisogno di farci fotografare davanti a una corona di fiori per dimostrare il nostro attaccamento alla Patria e alla libertà. Lo facciamo ogni giorno, con il lavoro parlamentare, con l’impegno nelle amministrazioni locali, con la difesa della legalità, della sicurezza e della sovranità nazionale, perché amiamo l’Italia, nella sua storia, nella sua libertà, nel suo futuro".

"Se esiste, come affermano i Giovani Democratici, una “destra post-fascista”, allora non possiamo non parlare anche di una sinistra “post-comunista”, incapace di fare i conti con le tragedie dei totalitarismi rossi, e costretta ad aggrapparsi alla parola “democratico” nel proprio simbolo per ricordarsi ciò che dovrebbe essere".

"Noi non prendiamo lezioni di democrazia da chi ha sostenuto, e in molti casi continua a sostenere, regimi autoritari e ideologie fallite. Il popolo italiano ha scelto con chiarezza: questa maggioranza di centrodestra, legittimata dal voto democratico, governerà fino alla fine del mandato, con responsabilità, con coerenza e nel rispetto di tutti. Chi vuole davvero onorare la libertà, lo faccia con verità storica, rispetto reciproco e, soprattutto, senza strumentalizzazioni politiche".

Fonte: Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa - Ufficio Stampa