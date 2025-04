25 aprile, scontro a Orbetello: il Comune nega suolo all’ANPI, proteste e polemiche

In vista delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione, il Comune di Orbetello ha negato all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) l’uso del suolo pubblico nel Parco delle Crociere, dove l'associazione aveva programmato un evento ufficiale. L’ANPI provinciale, attraverso il presidente Giulio Balocchi, ha denunciato la decisione come una “rappresaglia politica”, sottolineando che la richiesta era stata presentata settimane prima e le spese già pagate. Nonostante il diniego, l’associazione ha annunciato che terrà comunque la commemorazione, con una manifestazione di protesta prevista davanti al municipio alle ore 16 del 25 aprile.

La decisione ha suscitato forti reazioni politiche. Il deputato PD Marco Simiani ha definito il gesto "gravissimo e incomprensibile", annunciando un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno. Anche il segretario provinciale del PD Giacomo Termine ha condannato l’atto, considerandolo un oltraggio alla memoria storica e ai valori repubblicani.

Dalla destra, invece, Fratelli d’Italia ha criticato l’ANPI per non aver invitato i sindaci di Orbetello e Grosseto alla manifestazione. Il deputato FdI Fabrizio Rossi ha parlato della necessità di una “pacificazione nazionale”, mentre il presidente provinciale del partito Luca Minucci ha accusato l’associazione di "strumentalizzazione politica" e "mancanza di rispetto verso le istituzioni".

La deputata PD Laura Boldrini ha annunciato la sua partecipazione alle celebrazioni sia a Grosseto che a Orbetello, esprimendo forte solidarietà all’ANPI e condannando la decisione del Comune come una "scelta politica inaccettabile", sottolineando anche l'intenzione del sindaco Casamenti di intitolare un parco a Italo Balbo, figura di spicco del fascismo.

Il caso di Orbetello diventa così l'ennesimo palcoscenico della ormai nota polemica politica sul significato e la gestione pubblica della memoria storica del 25 aprile.

