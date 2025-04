A Palazzo Blu la primavera è fotografica: Oliviero Toscani e la Liberazione in mostra

In occasione dei ponti primaverili, Palazzo Blu a Pisa rimane sempre aperto, offrendo ai visitatori un’opportunità speciale per vivere l’arte e la cultura anche nei giorni festivi.

Il museo sarà regolarmente visitabile sia giovedì 25 aprile (Festa della Liberazione) che mercoledì 1° maggio (Festa dei Lavoratori), con orario festivo continuato dalle 10 alle 20(ultimo ingresso alle ore 19).

Le mostre in corso

Tra le esposizioni attualmente visitabili, spicca 'Razza Umana', il grande progetto fotografico firmato da Oliviero Toscani Studio. La mostra, la prima ad aprire in Italia dopo la recente scomparsa del fotografo, rende omaggio a uno dei lavori più iconici della sua carriera. Toscani, insieme ai suoi allievi e collaboratori, ha ritratto migliaia di persone in giro per il mondo, costruendo uno studio fotografico itinerante e dando vita a un immenso archivio visivo con oltre 100.000 volti, di cui 500 circa in mostra a Palazzo Blu.

Accanto a questa esposizione, è visitabile anche la mostra fotografica 'Dalla guerra alla Liberazione. Pisa 1940–1945', realizzata in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione di Pisa, avvenuta il 2 settembre 1944. L’allestimento ripercorre attraverso immagini d’epoca uno dei momenti più drammatici e intensi della storia della città nel contesto della Seconda guerra mondiale. La mostra è aperta fino al prossimo 11 maggio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate