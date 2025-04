Al Politeama uno spettacolo solidale grazie al Rotary Alta Valdelsa

Con l’obiettivo della solidarietà per il territorio il Rotary Club Alta Valdelsa, VALDELSA DONNA e ANFFAS rappresenteranno martedì 29 aprile al Teatro Politeama di Poggibonsi nella Sala Maggiore alle ore 21.00 la commedia musicale, ispirata alla favola di “La Bella e la Bestia” con la compagnia “̀”. una compagnia che ha fatto della passione per il teatro uno strumento di solidarietà.

Rotary Club Alta Valdelsa dal 2013 realizza ogni anno una rappresentazione teatrale la cui finalità è di raccogliere fondi a favore di due Associazioni beneficiarie di volontariato del territorio.

che si occupa della prevenzione e della lotta contro i tumori. Rilevante l’idea dell’ambulatorio per le cure complementari a Colle nel Distretto sociosanitario di Campolungo per i pazienti oncologici.

che si occupa di sostegno a persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo con numerosi progetti: prospettive di lavoro per i giovani con disabilità, .

La compagnia “ChiHaPiumeVolerà” di Volterra, anch’essa associazione di volontariato, è diretta e coordinata da Claudio Volterrani. È una associazione di ispirazione cattolica, apartitica e senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, è vicina a festeggiare i venticinque anni di attività.

L'Associazione non ha fini di lucro e si alimenta della buona volontà, della creatività e del “talento” delle persone che ne fanno parte e dei tanti amici. Scopo dell’associazione è quello di stare insieme e scambiarsi esperienze, utilizzando come forma di comunicazione il teatro ed in particolare il musical.

La compagnia è nata 24 anni fa ha 96 iscritti attuali 4 anni è l’età più piccolo (Gabriele); 89 sono gli anni del più anziano. 124 sono le rappresentazioni messe in scena (tra repliche e debutti) e oltre 54 mila euro è quanto ad oggi è stato devoluto in beneficenza

Sul palcoscenico ci saranno 56 interpreti (tra protagonisti, comparse e corpo di ballo); 12 i tecnici (tra banco regia e operatori dietro le quinte); 7 gli aiuti di scena; 2 il numero di atti; 110 minuti è la durata dello spettacolo.

L’incasso al netto delle spese ̀ alle :

