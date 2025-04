Assemblea Regionale del M5S, la sezione Empolese: "Da molti gruppi territoriali No al PD"

Sabato 12 aprile si è svolta a Prato l’Assemblea Regionale del M5S alla presenza di tutti i gruppi territoriali della Regione Toscana, della coordinatrice regionale Irene Galletti, della senatrice Laura Bottici (componente del Comitato Nazionale di Garanzia) e dei parlamentari Riccardo Ricciardi (vicepresidente), Francesco Silvestri e Andrea Quartini. Si è trattato di un primo incontro per ascoltare le opinioni dei gruppi territoriali sulle strategie politiche e le eventuali alleanze in vista delle regionali 2025. Un confronto che è solo all'inizio e si concluderà tra circa un mese, ma che non sembra scontato.

L'elefante nella stanza del M5S toscano, sembra evidente, è il PD: da quanto appreso una parte del Movimento sarebbe disposto a trovare un accordo per un'alleanza progressista che includa il PD, impostando verosimilmente l'alleanza su alcuni punti programmatici; un'altra ala del partito vorrebbe invece chiudere porte e portoni e guardare alla sinistra del PD e al civismo per rilanciare un'area progressista a guida M5S.

Il dialogo è tutt'oggi aperto nel M5S toscano, ma qualcosa filtra dal gruppo territoriale Empolese Valdelsa che, attraverso una nota in cui rivendica la "natura di progressisti indipendenti, vera opposizione alle politiche neoliberiste da sempre attuate dal PD", e rende noto che "abbiamo constatato che la nostra posizione è condivisa da moltissimi gruppi territoriali toscani che hanno con forza ribadito la loro contrarietà a un'eventuale alleanza con il PD".

Al momento il dado sembra davvero ancora tra le mani: la decisione non sarà scontata e le variabili su cui si sta riflettendo sono molte, a partire dal peso elettorale di un eventuale terzo fronte progressista. Inoltre, come peraltro ammette lo stesso gruppo empolese, quando il gruppo toscano arriverà ad una quadra, questa sintesi "verrà votata e avvallata dal nazionale". Intanto però, il gruppo empolese intendeva soprattutto "smentire opportunistiche false rivelazioni che alcuni organi informativi hanno volutamente diffuso. Il nostro iter partecipativo è appena iniziato: non ci sono a tutt’oggi decisioni pregresse".

La nota del M5S Empolese Valdelsa

Il nostro gruppo territoriale “Empolese Valdelsa”, forte anche dell’importante risultato ottenuto alle scorse amministrative, ha portato il proprio contributo su quanto avvenuto nel nostro territorio, dove la nostra natura di progressisti indipendenti ha prodotto una strategica alleanza con le forze locali di sinistra, rappresentando la vera opposizione alle politiche neoliberiste da sempre attuate dal PD nei nostri territori.

Abbiamo constatato che la nostra posizione è condivisa da moltissimi gruppi territoriali toscani che hanno con forza ribadito la loro contrarietà a un'eventuale alleanza con il PD, controproducente ai fini politici e contraria a tutte le nostre battaglie territoriali in questi anni, senza la perdita importante della nostra identità politica.

Abbiamo in questa sede rivendicato il nostro convinto appoggio ai vari comitati territoriali formatisi grazie alla mala politica attuata sul nostro territorio da chi da sempre governa tutto l’Empolese – Valdelsa: contro la multiutility dei servizi, lo sciagurato progetto del gassificatore, la mancanza di tutela dei cittadini interessati dal raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, lo scandalo Keu, la cementificazione selvaggia prevista dal nuovo piano strutturale intercomunale, l’implementazione della tecnologia 5G in zone inadeguate, le proposte insistenti di privati per la costruzione di forni crematori assolutamente non necessari, il progetto stadio con chiaro ammiccamento ad interessi soltanto privatistici con danneggiamento inevitabile di una zona fragile dal punto di vista idrogeologico, il taglio indiscriminato di alberi senza le dovute attenzioni di razionalità ambientale e preservazione degli ecosistemi.

Sono stati tutti temi che ci hanno visti a fianco della cittadinanza e dei vari comitati, ma che soprattutto sanciscono una chiara visione politica del Movimento 5 Stelle sulla gestione della cosa pubblica e della preservazione dell’ambiente.

Ultima cosa ma non meno importante: i nostri attivisti sollevano anche perplessità sull'ipotesi di alleanze con chiunque abbia ambiguità sul riarmo europeo e sugli investimenti di tipo militare. Anche se è un tema nazionale, questo avrà comunque ricadute economiche importanti, soprattutto sulla sanità regionale. Non possiamo non tenerne conto.

Ovviamente saranno vagliate tutte le possibilità di eventuali alleanze, ma anche quella di presentarsi come forza autonoma se non ci fossero le condizioni di cui sopra. Da questi nostri incontri dovrà uscire una sintesi che verrà votata e avvallata dal nazionale.

Questo nostro comunicato vuole anche smentire opportunistiche false rivelazioni che alcuni organi informativi hanno volutamente diffuso. Il nostro iter partecipativo è appena iniziato: non ci sono a tutt’oggi decisioni pregresse.

Notizie correlate