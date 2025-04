Biancorosso Sesa e Use Rosa Scotti saranno al trofeo Carloni

Ancora una bella soddisfazione per il vivaio Biancorosso Sesa e Use Rosa Scotti. Le due società saranno infatti rappresentate al trofeo Carloni, l’importante appuntamento che si svolgerà a San Vincenzo nei giorni 25 e 26 aprile.

Per quanto riguarda il vivaio Biancorosso Sesa due giocatori e due allenatori sono stati convocati dallo staff del Cna regionale e da quello della selezione toscana 2012. Si tratta di Valentino Gaetano e Pietro Gelli e dei tecnici Matteo Azzato e Tommaso Nencioni. All’importante manifestazione partecipano i nati nel 2012, scelti dopo una selezione durata un anno e partendo da circa trecento atleti in tutta la Toscana. Per quanto riguarda il vivaio Use Rosa Scotti, invece, saranno presenti Aida Pelagotti, Giorgia Piccini e, come allenatrice, Gloria Calugi.

Un risultato a cui i ragazzi e le ragazze sono naturalmente arrivati grazie anche ai loro rispettivi gruppi che, quindi, saranno idealmente presenti assieme a loro. Il settore giovanile continua così a regalare soddisfazioni alla società che, da sempre, lo considera come parte fondamentale nella sua attività.