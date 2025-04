BNKR44 ai microfoni di Radio Lady: "Tocca il Cielo è il nostro album più vero"

Un anno vissuto intensamente tra palchi, città lontane e nuove sonorità. I BNKR44 sono tornati ai microfoni di Radio Lady per presentare il loro nuovo album 'Tocca il cielo', un progetto nato con spontaneità, frutto di viaggi, collaborazioni e di un legame profondo con la loro provincia.



"È stato un anno impegnativo ma bello" raccontano i ragazzi, ripercorrendo i mesi trascorsi in tour dalla primavera scorsa fino a ottobre. Un viaggio musicale che li ha portati dalla Corea del Sud a Parigi, passando per concerti in tutta Italia. Esperienze che hanno segnato profondamente la nascita del nuovo disco: "L’album è stato scritto in momenti liberi in un periodo frenetico. Nonostante questo, sono venuti fuori testi più autentici, meno astratti".

Il titolo 'Tocca il cielo' richiama l’ambizione e l’emozione che si respira fin dalla prima traccia, 'Capolavoro', l’unico brano dell’album in cui cantano tutti e sei i componenti del collettivo: "Il ritorno doveva essere qualcosa di corale, di tutti insieme".

Lo stesso brano 'Capolavoro' è stata completata proprio in Corea, una delle mete del tour dello scorso anno, dove hanno anche girato il videoclip, e da due sessioni fatte lì sono nati brani che, pur non finendo nel disco, restano nel cassetto creativo del gruppo.

La filosofia del nuovo album è incentrata nella libertà creativa: "Non ci siamo imposti un binario da seguire. È nato secondo il gusto di tutti. Venivamo da un anno in cui ci siamo concentrati più sui singoli, e nel disco abbiamo cercato di mantenere quella libertà".

Ogni pezzo rappresenta un tassello unico di un puzzle in cui il gruppo non ha voluto sacrificare le individualità: "La musica è soggettiva, spesso c’è chi si affeziona a un brano piuttosto che a un altro".

Il disco è stato registrato in più luoghi, ma solo poche tracce sono nate a Villanova, la 'base' storica del collettivo. A Empoli, invece, restano i due studi di registrazione del gruppo, uno dei quali - come da nome - si trova davvero in un bunker.

Con una fama in crescita costante, i BNKR44 raccontano anche con ironia la loro popolarità: "Ci capita spesso che la gente ci fermi per strada, urli e ci saluti. È strano, ma bello".

Parlando di Parigi, la definiscono "la città più bella d’Europa", ma qualcuno non rinuncia a difendere la propria terra: "Empoli è Empoli. Non si può dire che Parigi sia la più bella d’Europa", scherzano.

Tra i momenti più attesi dell’anno anche il release party, diventato un vero e proprio festival: "Era un’idea che avevamo da anni. Volevamo portare un po’ di vita nella provincia, che ci sta tanto a cuore". All’evento ha partecipato anche Emma Nolde, con cui hanno realizzato un featuring.

Il futuro? Già pronto a partire: il prossimo tour comincerà il 1° maggio a Catania, per poi toccare Milano il 23 maggio. Un altro viaggio da vivere, sempre con lo sguardo puntato in alto. Verso il cielo.

