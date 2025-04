Donati 40 metri quadrati di mattonelle per il canile sanitario di Santa Croce sull'Arno

Presto il canile sanitario di Santa Croce sull'Arno verrà arricchito di una miglioria importante.

Due stanze, quella destinata alla cucina e quella del locale quarantena, oltre a due box, potranno essere piastrellate, ottenendo così un notevole miglioramento igienico e manutentivo per gli operatori dell'associazione Cuori con la coda Odv che gestisce la struttura. La piastrellatura infatti permetterà una maggiore igiene e un miglioramento della qualità della vita degli animali.

“La Asl, tempo fa – spiega il consigliere comunale delegato al benessere animale Annalisa Buti - ci aveva indicato come possibile miglioria la piastrellatura di questi locali per raggiungere un importante miglioramento igienico e per rendere gli ambienti più accoglienti per i cani ospiti del canile. Ora grazie alla donazione dell'azienda TreA di Fucecchio è stato possibile trovare il materiale per attuare questo intervento. La donazione di fatto è di 40 metri quadrati di mattonelle, che appena possibile verranno montate nei locali indicati dalla Asl. Un gesto che dimostra un grande sensibilità dell'azienda donatrice alla questione del benessere animale e in particolare dei cani in questo caso”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa