Castelnuovo Val di Cecina, una nuova luce per le opere di Imago in Villa

Vivranno di una nuova luce le opere realizzate a Castelnuovo Val di Cecina in occasione del concorso internazionale di pittura “Imago in Villa”, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Si chiama “L'arte illumina il borgo” l'evento in programma sabato 26 aprile che culminerà con l'inaugurazione della uuova illuminazione delle opere permanenti che dalla scorsa estate popolano gli angoli più caratteristici del paese, realizzate dagli artisti che hanno partecipato al contest di pittura con tecnica tromp l'oeil.

“Un’intera giornata con un ricco programma di eventi che valorizzerà ulteriormente le 16 opere realizzate” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo Elisa Fedi “Dopo il successo della prima edizione di Imago in Villa, le opere realizzate sulle facciate delle case del borgo medievale prenderanno vita sotto una nuova luce, dove le strade si trasformeranno in un vero museo a cielo aperto, per un'intera giornata di arte, sapori e meraviglia. Un'occasione imperdibile per camminare tra le opere e conoscere chi le ha create”

“L’arte, se inserita in contesti autentici come quello di Castelnuovo Val di Cecina, è un potente motore di valorizzazione culturale e turistica. Eventi come questo permettono di riscoprire luoghi straordinari attraverso nuovi linguaggi, promuovendo una partecipazione diffusa e generando ricadute positive per le attività del territorio” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli.

“L'arte illumina il borgo” prende il via alle 10, con la mostra dell’artigianato e del florovivaismo: lungo le stradine del centro storico, da Piazza XX Settembre fino a Piazza del Plebiscito, espositori locali daranno vita a un mercatino variopinto e profumato, dove sarà possibile trovare prodotti realizzati a mano, fiori, piante e manufatti unici.

Alle 12 l'apertura degli stand gastronomici, in un’atmosfera di festa e convivialità con gli spettacoli di circo contemporaneo a cura della Compagnia Mantica che proseguiranno per tutto il pomeriggio, fino alle 18:30, con gli espositori locali sotto la Voltola, uno degli scorci più suggestivi del borgo, aspettando l'accensione delle luci.

Il momento clou arriverà alle ore 21, con l’inaugurazione ufficiale del percorso notturno: un tour guidato tra installazioni e opere d’arte contemporanea esposte all’aperto, alla presenza degli stessi artisti di Imago in Villa, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra linguaggi visivi e scorci storici.

Fonte: Ufficio Stampa