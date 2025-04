Coppia di toscani investita da un'auto in centro a Sestola

Un uomo e una donna sono stati investiti in centro a Sestola, in provincia di Modena. Lui 74enne e lei 71enne, entrambi di Sesto Fiorentino, sono stati portati in ospedale. Più gravi le condizioni della donna, che ha riportato diversi traumi anche se è sempre rimasta cosciente.

I fatti sono avvenuti alle 10 di ieri, mercoledì 23 aprile, nel cuore di Sestola. Un'auto condotta da un 76enne emiliano ha perso il controllo ed è finita contro una tabaccheria, davanti alla quale stavano passando i due toscani. I sestesi sono stati travolti e feriti, l'auto ha finito la corsa contro la vetrina del negozio.

Sul posto i sanitari inviati dal 118, è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso per portare la donna all'ospedale di Baggiovara. Presenti anche le forze dell'ordine.