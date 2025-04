Edilizia residenziale pubblica, nuovo bando a Santa Maria a Monte e Chianni

Da mercoledì 23 aprile fino al 23 giugno 2025 sarà in pubblicazione il bando pubblico di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei Comuni di Santa Maria a Monte e Chianni. Trattandosi di un bando generale, la graduatoria precedente viene azzerata. Pertanto per coloro che facevano parte della graduatoria ERP precedente deve ripresentare nuovamente la domanda.

Gli interessati possono scaricare il bando di concorso con tutti i moduli necessari per la presentazione della domanda dalla home page del sito web del Comune di Santa Maria a Monte- o ritirarli allo sportello in cui viene presentata la domanda previo appuntamento da prenotare al numero telefonico 0587/261663.

Le domande, debitamente compilate, devono pervenire entro il 23 giugno e possono essere presentate tramite una delle seguenti modalità: Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo dei Comuni che hanno emanato il bando: - Comune di Santa Maria a Monte (Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte ) entro il termine (per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede, a pena di esclusione, la data di arrivo al Comune).

Le domande di partecipazione spedite a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo P.E.C. istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo P.E.C. nella disponibilità del richiedente e pervenire entro il termine di cui sopra (farà fede la data di ricezione nella casella P.E.C. istituzionale del Comune).

La domanda di partecipazione da allegare al messaggio P.E.C. deve consistere: nel documento informatico informato PDF firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo; oppure nella copia digitale - in formato PDF, prodotta mediante scannerizzazione - dell’originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente ed in regola con il bollo.

Per la compilazione delle domande è garantito il supporto del personale A.P.E.S., (previo appuntamento al seguente n. 0587261663) nei seguenti giorni e orari: 29 aprile dalle 10 alle 12:30, 8 maggio dalle 10 alle 12:30, 13 maggio dalle 10 alle 12:30, 29 maggio dalle 10 alle 12:30, 12 giugno dalle 10 alle 12:30.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa