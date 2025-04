Empoli Vecchio e la meridiana romana: Un viaggio nel tempo con il Prof. Leonardo Terreni

Empoli tra tempo e storia. Questo il tema della conferenza del Prof. Leonardo Terreni presso l'AVIS di Empoli, organizzata dall'Associazione Cittadini per la Salute del Dott. Alessandro Bini, che avrà come titolo 'La misura del tempo nell’antichità: la meridiana romana di Empoli Vecchio'.

Il tema della conferenza si concentrerà sull'importante scoperta di una meridiana, quella di Empoli Vecchio, una delle più significative trovate in Toscana. Gli studi condotti dal Prof. Terreni sono stati pubblicati in un saggio nel notiziario della Soprintendenza Archeologica.

Le meridiane, che nelle città elleniche erano di uso comune e quotidiano, hanno attraversato i secoli, arrivando fino alle versioni romane. Durante l'incontro, il Prof. Terreni guiderà i partecipanti in un viaggio divulgativo sulla misura del tempo nell'antichità, mettendo in luce anche alcuni luoghi comuni a cui siamo abituati oggi, legati alle convenzioni moderne. Verranno approfondite le fasi di scoperta e studio della meridiana rinvenuta in una tomba altomedievale nella ex chiesa di San Michele Arcangelo di Empoli Vecchio, situata lungo la via Pisana, a circa un miglio dall'antica via consolare Quinctia.

Un incontro interessante e aperto a tutti, che si terrà presso la sede dell'AVIS in via Guido Rossa 1 a Empoli, il 29 aprile 2025, alle ore 16.