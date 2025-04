Finiscono i lavori in via Usciana, la viabilità torna a doppio senso di marcia

I lavori al Fosso tombato sono terminati e nella serata di mercoledì 23 aprile via Usciana è tornata a essere percorribile a doppio senso di marcia, dopo che è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale. E' stato definito anche il completamento della pista ciclabile in piazza Ungaretti. Nella giornata di oggi, 24 aprile sono stati fatti gli ultimi ritocchi alla segnaletica orizzontale per garantire la sicurezza stradale. Si chiude quindi l'ultimo lotto dei lavori che hanno interessato una delle principali strade di accesso al paese via Usciana, portando a compimento un intervento che ha richiesto anni, iniziato con la precedente amministrazione.

A lato di via Usciana su una piccola porzione di piazza Ungaretti inoltre è stata disegnato e asfaltato l'ultimo tratto della pista ciclabile, che così adesso attraverso via don Botti è collegata al centro cittadino, anche qui nel prossimo periodo è prevista la realizzazione di una segnaletica orizzontale.

L'incrocio con viale Europa rimane governato dalla rotatoria, che al momento mantiene forma provvisoria, ma che già così ha dimostrato di aver migliorato la fluidità del traffico e la scorrevolezza.

“Con questo intervento abbiamo chiuso una questione che si era protratta per lungo tempo su una delle strade principali di accesso al paese” dice l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli. “Inoltre – continua Ghiribelli - abbiamo completato la messa in sicurezza del Fosso tombato lungo tutta via Usciana. Questo lavoro poi ci ha permesso di sperimentare la rotatoria come strumento di gestione dell'incrocio tra via Usciana, via don Botti e viale Europa. Abbiamo infatti tolto l'impianto semaforico, tecnologicamente superato e concettualmente insufficiente a gestire i flussi di traffico in alcuni momenti della giornata. Il prossimo passo che vorremmo mettere in atto, su questa parte della viabilità cittadina, è la realizzazione della rotatoria in forma definitiva, che valuteremo come pianificare soprattutto in base alle risorse economiche disponibili”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

