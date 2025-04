Fucecchio si conferma al top nella ricettività dei nidi d’infanzia

Bilancio senza ombra di dubbio positivo per il sistema integrato 0-3 anni del Comune di Fucecchio, che si conferma uno dei Comuni con la più alta ricettività a livello regionale, andando a rispondere in maniera concreta alla sempre maggiore richiesta da parte delle famiglie.

La sindaca Emma Donnini, accompagnata dalla coordinatrice pedagogica Jessica Magrini e dalle referenti dell’Ufficio scuola Giulia Pacini e Adriana Luciano, ha fatto visita alle otto strutture presenti sul territorio comunale per salutare le educatrici e i bambini e fare il punto sulla situazione.

Ad oggi l’offerta sul territorio di Fucecchio è di sette nidi d’infanzia, di cui due pubblici (La gabbianella e Filo e palla), tre privati convenzionati (L’Ape Maia, L’isola che c’è, Peter Pan) e due privati (Il fantabosco e Le coccinelle), ai quali si aggiunge uno spazio gioco privato (La coccinella). Un totale di 201 posti bambino da tre mesi a tre anni, di cui 92 convenzionati, che saliranno a 230 entro il 2026, quando si concluderanno i lavori di ampliamento del nido La Gabbianella. Un dato che rappresenta un indice di ricettività del 60% rispetto alla potenziale utenza cittadina, uno dei più alti in Toscana, ben al di sopra del tasso di copertura regionale (46%) e zonale (34%), nonché ampiamente al di sopra delle indicazioni previste dall’obiettivo di Lisbona, per il quale ogni paese europeo dovrebbe assicurare una capacità di accoglienza nei servizi pari al 33%.

Ad oggi sono pervenute al Comune 155 domande di iscrizione per l’anno educativo 2025/2026, con il termine per la presentazione fissato al 30 aprile. Decisiva, in tal senso, la misura “Nidi gratis” introdotta dalla Regione Toscana, che integra il contributo "Bonus nido" andando a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, rivolta ai nuclei familiari con ISEE fino a 35 mila euro.

“Ringrazio la coordinatrice pedagogica Jessica Magrini e tutte le educatrici dei nidi d’infanzia per la passione e la dedizione profuse quotidianamente nel loro operato – commenta la sindaca Emma Donnini -. La nostra amministrazione è da anni impegnata in prima linea nel dare risposte concrete alle famiglie in termini di servizi educativi e di sistema integrato. Continueremo a lavorare per creare percorsi educativi e formativi in continuità tra loro, al fine di offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine un’offerta di qualità e sempre più in linea con le esigenze e le richieste delle famiglie”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

