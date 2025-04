La Conferenza dei Servizi sul KEU: "Messa in sicurezza permanente e monitoraggio semestrale"

È stata approvata la determina per l'approvazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente per la strada regionale 429 con atto n.478 del 24 aprile 2025.

Secondo i recenti aggiornamenti, per il tratto del lotto V della SRT429 la struttura commissariale aveva proposto la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti incapsulati sotto il manto stradale. Dalla documentazione elaborata dai soggetti incaricati e in base alle valutazioni tecniche effettuate dal proponente e validate dagli enti competenti, sono stati esclusi rischi per la salute umana associati sia al livello di aggregato riciclato che al livello sottostante di riporto dopo la messa in sicurezza di emergenza.

L'esame puntuale degli interventi proposti si è svolto in seno a una Conferenza dei Servizi che, come spiega la determina, si conclude positivamente.

I PROVVEDIMENTI ASSUNTI - Tra le misure adottate dal provvedimento, sono 3 quelle più significative per la messa in sicurezza permanente: il monitoraggio del geocomposito cementizio a carico della Città Metropolitana, con anche la verifica degli ancoraggi, delle canaline di drenaggio acque, delle linee di scarico, dello stato di usura della pavimentazione stradale. La struttura commissariale si farà carico di un monitoraggio semestrale per 5 anni delle acque sotterranee, mentre Arpat curerà il monitoraggio in contraddittorio i risultati dei dati delle acque effettuati dalla struttura commissariale.

L'assessora alla Transizione Ecologica si è detta pienamente soddisfatta anche in merito all'accoglimento della richieste dell'amministrazione in merito al monitoraggio semestrale delle acque sotterranee e della garanzia del contraddittorio con Arpat. Sempre l'assessora annuncia la richiesta della convocazione della Commissione Ambiente e Territorio per aggiornare i consiglieri comunali sul percorso che verrà intrapreso, come già preannunciato in Consiglio comunale.

L'amministrazione comunale si impegna a dare comunicazione alla cittadinanza dei report indicati nel provvedimento.

