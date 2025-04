Lavori a Castelfiorentino, chiude la Volterranea

La Città Metropolitana di Firenze segnala che la Sp 4 “Volterranea” sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal km 29+000 al km 29+200, nel Comune di Castelfiorentino, da lunedì 28 aprile a venerdì 9 maggio con orario 0-24. Le limitazioni si rendono indispensabili per effettuare lavori di messa in sicurezza tramite l’istallazione di micropali nel centro della carreggiata.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

