Lavori in corso a Fucecchio per l'installazione di misuratori di portata. Donnini: "Intervento importante"

Sono in corso gli interventi di Acque Spa per l'installazione di misuratori di portata in varie zone del territorio comunale di Fucecchio. Si tratta di un progetto di Acque, finanziato grazie ai fondi del PNRR che, a seguito di uno studio, prevede l'installazione di misuratori di portata digitali in punti specifici del territorio che permettano di controllare la presenza di eventuali perdite. L'intervento consiste nella realizzazione di un pozzetto interrato per l'installazione dell'apparecchio, collegato al relativo dispositivo di ricezione del segnale al fine di poterlo controllare da remoto.

I lavori, per i quali il Comune di Fucecchio ha rilasciato tutti i nulla osta necessari, riguardano via Landini Marchiani, via Dante all'incrocio con via Cavallotti, viale Buozzi, la rotatoria tra via Napoleone e la Sp 11, viale Gramsci e via Giordano.

“Si tratta di un intervento importante per garantire un controllo accurato sul nostro territorio – commenta la sindaca Emma Donnini – al fine di riuscire ad individuare tempestivamente eventuali perdite ed intervenire con prontezza”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

