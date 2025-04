Luciano Spalletti protagonista della nuova campagna dell’Associazione Tumori Toscana

Luciano Spalletti è il protagonista della nuova campagna 5x1000 dell’Associazione Tumori Toscana, ODV che dal 1999 offre cure domiciliari gratuite ai malati oncologici.

“L’ATT – ha detto il Presidente Giuseppe Spinelli – da oltre 25 anni cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore della Toscana. Ogni giorno i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare cure, sostegno, ascolto, e lo fanno con dedizione, passione e coraggio, impegnandosi per migliorare la vita di chi sta affrontando un momento difficile".

E chi meglio di Luciano Spalletti, ha continuato Spinelli - può rappresentare questi nostri valori? Serietà, professionalità, umiltà sono, infatti, principi di cui da sempre si è fatto portatore come tecnico e come uomo.

Oltretutto Spalletti è un toscano autentico, ambasciatore, in Italia e nel mondo, della Toscana e della sua storia di cura, di volontariato, di attenzione civile e sociale su cui si basa l’operato dell’ATT".

"La riconoscibilità di Luciano Spalletti - ha aggiunto il Presidente Spinelli - e le sue qualità umane fanno di lui la scelta perfetta per diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione a chi ha bisogno di aiuto".

Il claim della campagna, “Il tuo 5x1000 per i nostri prossimi 25 anni” è l’invito a guardare al futuro con la consapevolezza di quanto è già stato fatto e con la certezza di quanto, con l’aiuto di tutti, l’ATT potrà ancora continuare a fare per rispondere in modo sempre più efficace e tempestivo alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

“Perché ATT c’è” recita la campagna e questo è l'obiettivo principale dell' Associazione: non lasciare mai solo nessun malato di tumore.

La campagna, realizzata da PXLated Comunicazione Visiva, prevede manifesti, cartelloni oltre a banner digitali e contenuti video che saranno diffusi sul sito web, le pagine social e il canale YouTube di ATT.

La campagna sarà presente anche sulle vetture della società di Taxi So.Co.Ta. 4242 che ha concesso gratuitamente gli spazi pubblicitari.

“Ringrazio di cuore Spalletti per essersi schierato a fianco dei malati di tumore, dando forza e coraggio a chi ha davvero bisogno di aiuto e invito tutti i cittadini a sostenere l’ATT con il proprio 5x1000” ha concluso il presidente Spinelli.



