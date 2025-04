Mercato abusivo di ortaggi esotici a Firenze: multa da 5mila euro

Un mercato abusivo con prodotti ortofrutticoli esotici ma a chilometro zero. È quanto ha scoperto la Polizia Municipale in via Di Vittorio, al confine tra Firenze e Sesto Fiorentino. Pattuglie dei Reparti di Rifredi e Mercati tutela del consumatore e autorizzazioni di Polizia hanno effettuato un controllo nella strada dove spesso viene allestito un mercato improvvisato. Martedì erano presenti sei mezzi che esponevano merce, appoggiata anche al suolo, senza nessuna autorizzazione. Accanto agli ortaggi tradizionali come bietola o pomodori, spiccavano prodotti meno frequenti sui mercati cittadini come zucca Opo, cavolo cinese, lattuga asparago. I venditori sono risultati di nazionalità cinese e residenti in altri comuni. Per loro è scattata la multa per la violazione delle norme regionali sul commercio che prevede una sanzione da 5.000 euro. Tutta la frutta e la verdura, per un totale di 355 chilogrammi, è stata sequestrata come pure tre bilance. I prodotti, secondo quanto riferito dai venditori, pur essendo esotici, sono praticamente a chilometro zero: vengono coltivati da loro connazionali in serre in un comune della Provincia di Firenze

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

