Che tempo farà per il ponte del 25 aprile?

Il ponte del 25 aprile è alle porte e tante persone hanno pianificato una gita fuori porta. È dunque il momento giusto per vedere che tempo farà sia per la Liberazione sia per sabato 26 e domenica 27 aprile.

Si parte col 24 aprile, cioè oggi, iniziato con qualche pioggia sparsa qua e là. Secondo il Consorzio Lamma il meteo per il 24 sarà molto nuvoloso con precipitazioni sparse e locali rovesci, in particolare sulle zone occidentali della regione. Ci sarà un'attuazione dei fenomeni e della nuvolosità nel corso della mattinata. Nel pomeriggio tempo variabile con locali rovesci di breve durata. Le temperature saranno pressoché stazionarie, con minime di 12-13 gradi e massime di 22-23.

Andiamo al 25 aprile. Per la Liberazione, Lamma informa di meteo in mattinata poco nuvoloso salvo nubi basse anche consistenti fino alle prime ore su Valdarno Inferiore e Medio, quindi toccati anche un po' di Cuoio e Empolse Valdelsa. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con possibili rovesci e brevi temporali sparsi nell'interno, specie tra le province di Firenze, Pistoia e Prato. La pioggia dovrebbe durare solo qualche ora nel primo pomeriggio. Temperature minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie. Per chi vorrà andare al mare la situazione è propizia perché sulla costa non dovrebbe piovere, ma le temperature non saranno altissime: minima 12, massima 19-20 gradi, mari comunque poco mossi.

Sabato 26 aprile esce un po' di sole. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti nelle ore centrali della giornata, il vento sarà debole e le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo, le massime in aumento: per esempio nell'Empolese Valdelsa si toccheranno i 24 gradi.

Le minime saranno in lieve aumento per domenica 27 aprile. Stando a Lamma il cielo sarà parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte. Possibili rovesci sparsi o brevi temporali nel pomeriggio in particolare nell'interno. Dovrebbe scendere un po' di pioggia nella Versilia interna e vicino a Massa e Carrara, così come nell'entroterra pisano, senese e grossetano.

