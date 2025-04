Misericordie dalla Toscana ai funerali di Papa Francesco

Undici squadre e circa trenta volontari del Coordinamento delle Misericordie dell'area fiorentina sono pronti a partire per Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile.

E’ previsto nel dettaglio l’impiego di 5 squadre Basic Life Support – Defibrillator, preparate per il primo soccorso sanitario, e 6 squadre dedicate all’accoglienza, la cui attivazione è subordinata all’autorizzazione da parte delle strutture regionali e nazionali della Confederazione delle Misericordie. I volontari saranno impegnati nei servizi di supporto alla grande macchina dell’accoglienza e della sicurezza predisposta nella Capitale per l’evento che si preannuncia tra i più partecipati degli ultimi anni.

“Ci siamo preparati con cura: i nostri volontari sono formati, pronti e motivati a svolgere al meglio i servizi che ci sono stati richiesti – dice Edoardo Berionne del Coordinamento delle Misericordie dell'Area fiorentina –. Per noi è motivo di grande responsabilità e anche di gratitudine poter essere presenti in un’occasione così solenne. Siamo onorati di dare il nostro contributo in un momento così alto e simbolico per la comunità cristiana e il mondo intero”.

Fonte: Ufficio stampa