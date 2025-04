'Palestra per genitori': uno spazio gratuito di confronto con la psicologa Elisa Brigiolini 

Prosegue a Montespertoli il percorso 'Palestra per genitori', un ciclo di incontri pensato come spazio di ascolto, dialogo e supporto dedicato a madri e padri che ogni giorno affrontano le sfide dell’educazione, della crescita e della relazione con i propri figli/e. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte le famiglie del territorio, è promossa da Coop21, cooperativa sociale che gestisce il CIAF – Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia di Montespertoli. Coop21 è da anni impegnata nella promozione del benessere di bambini/e, ragazzi/e e nuclei familiari, offrendo servizi educativi, attività ludico-ricreative e percorsi di sostegno alla genitorialità.

La 'Palestra per genitori' nasce proprio da questa visione: creare contesti in cui i genitori possano fermarsi, confrontarsi e sentirsi meno soli, in un momento storico in cui crescere un figlio può diventare un percorso carico di dubbi, ansie, incertezze e sensi di colpa. Non esistono manuali per diventare “genitori perfetti”, ma esistono luoghi in cui potersi raccontare e trovare nuove chiavi di lettura, strumenti pratici, ma anche conforto.

A guidare gli incontri è la dott.ssa Elisa Brigiolini, psicologa e psicoterapeuta, che risponderà alle domande dei partecipanti stimolando il confronto su quei “temi difficili” che spesso emergono nella relazione quotidiana con i figli: la gestione delle emozioni, le regole, i conflitti, il rapporto con la scuola, l’adolescenza, il bisogno di autonomia, la comunicazione in famiglia.

Dopo il primo appuntamento il percorso prosegue con altri due incontri:

- Martedì 29 aprile, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 'Renato Fucini'

- Martedì 6 maggio, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Scuola Primaria 'Rita Levi Montalcini', frazione Montagnana – Montespertoli

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni è possibile rivolgersi al CIAF – Centro Infanzia Adolescenza Famiglia.

Contatti: 0571 600258 - ciaf@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

