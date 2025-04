Parte domani MIDA 89: la mostra internazionale dell'artigianato a Firenze

Apre domani (fino al 1° maggio) alla Fortezza da Basso MIDA 89, la Mostra Internazionale dell’Artigianato promossa e organizzata da y

in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria,

MIDA89 porta quest’anno a Firenze 530 eccellenze del 'saper fare' provenienti da ogni angolo d’Italia e da 32 paesi fra i quali Cina, Egitto, Francia, Spagna, India, Indonesia, Giappone, Iran, Marocco, Nepal, Pakistan, Oman, Tunisia, Vietnam, Madagascar, Perù, Senegal, grazie ai rapporti con le principali Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE). Un vero viaggio multisensoriale nel mondo che passa dall’abbigliamento e accessori all’artigianato artistico; dall’artigianato internazionale alle proposte di bellezza e benessere, dai complementi di arredo a creazioni sofisticate di design e innovazione, oggettistica, oreficeria, gioielleria e bigiotteria, fino alle eccellenze dell’enogastronomia italiana e internazionale.

Tante le iniziative in Calendario per adulti e bambini, da non perdere il ricco programma di OFFICINE ESPERIENZIALI, organizzate da Artex, CNA Firenze, Confartigianato Firenze, LAO, Fondazione MUS.E, in collaborazione con Firenze Fiera: laboratori live con maestri artigiani, visite guidate agli spazi più suggestivi e segreti del fortilizio mediceo e cooking show ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente su prenotazione. (info e programma: https://mostrartigianato.it/programma-officine-esperienziali/).

Si inizia domani con il Laboratorio didattico di Artex – 'Restyling del tuo cappello' dove insieme a Ilaria Creazione Cappelli si apprenderà come personalizzare un vecchio cappello portato da casa utilizzando materiale di scarto e accessori (Padiglione Spadolini ore 15-16); mentre per chi vuole dare vita ad un anello, guidati dagli esperti orafi di LAO - Le Arti Orafe i partecipanti impareranno a trasformare una fascia pretagliata in un accessorio elegante, decorandola con texture martellate o altre tecniche decorative a scelta (Polveriera ore 15-18).

Alla “Galleria dell'Artigianato. Essenza del Fare” Diamantina Palacios in collaborazione con Artex ci condurrà nel mondo della creatività legata al tessile (Padiglione ore 15-17).

Per gli amanti del food, al Piano Attico del Padiglione Spadolini cooking show a base di prodotti stagionali a cura di Unicoop Firenze (ore 12-14).

Infine visite guidate a cura di Mu.se alla scoperta dei sotterranei e degli spazi nascosti della Fortezza (tutti i giorni ore 15/16/17 Per info e prenotazioni: info@musefirenze.it). www.mostrartigianato.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate