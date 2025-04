Parto improvviso nella notte, bimba nasce in casa

A Sansepolcro, in provincia di Arezzo, una donna di 24 anni ha avuto un parto improvviso durante la notte, poco prima dell’una. La chiamata al 118 segnalava l’inizio di un travaglio a termine, con contrazioni frequenti ogni due minuti. L’infermiere della centrale operativa ha riconosciuto l’urgenza della situazione e ha attivato immediatamente l’automedica della Valtiberina e un’ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, classificando il caso come codice di massima priorità.

All’arrivo dei soccorsi, la donna era già in fase di parto avanzata e la neonata stava per nascere. Il parto è avvenuto in casa in modo naturale, senza complicazioni. Subito dopo, madre e figlia sono state trasportate all’ospedale San Donato di Arezzo, dove sono state prese in carico dal personale ginecologico e ostetrico. La Asl ha confermato che entrambe stanno bene.

