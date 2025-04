'Paul McCartney e i Beatles', a Empoli lo spettacolo di Gianmarco Tognazzi

Mercoledì 7 maggio 2025, alle 21, al Teatro Shalom, andrà in scena "Paul McCartney e i Beatles. Due leggende", spettacolo del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in coproduzione con associazione Mosaico e Note di Classica 2025. Il famosissimo attore Gianmarco Tognazzi traghetterà il pubblico in questo viaggio intorno al celeberrimo gruppo inglese e, in particolare, al mito che aleggia attorno alla notissima vicenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966. L'esecuzione delle musiche è affidata all'Orchestra Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis, gli arrangiamenti sono a cura di Damiano D'Ambrosio e i testi di Rosa Sanrocco.

I biglietti sono disponibili alla Libreria Rinascita di via Ridolfi 53, Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli 19 e, online, su piattaforma Eventbrite.

I PROTAGONISTI

Nato a Roma nel 1967, Gianmarco Tognazzi è figlio d'arte. Ha studiato all’Istituto per la Cinematografia "Rossellini" di Roma e si è formato sui set come assistente alla regia di film e serie tv e, poi, si è affermato come attore. Ha collaborato, fra gli altri, con Alessandro Gassmann, Margherita Buy, Claudia Gerini, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti. Ha ricevuto numerose nomination ai "Nastri d'Argento", aggiudicandosi il premio nel 2009 nella categoria "Migliore attore protagonista" per il lungometraggio "Fuoriuso". In veste di conduttore televisivo, dal 2017 è alla guida di "Chopped Italia", mentre dal 2010 gestisce "La Tognazza", azienda vitivinicola e brand di grande successo fondata dal padre.

L’Orchestra Saverio Mercadante nasce ad Altamura nel 2010 ed ha già al suo attivo più di 200 concerti, molteplici collaborazioni con artisti, solisti e direttori di fama internazionale e la partecipazione alla Stagione di Musica e Spettacolo “Componimenti” di Altamura. Nel settembre 2015, presso il parco del Castello Tramontano di Matera, ha realizzato quello che la critica ha definito evento storico per la città capitale della cultura europea: il concerto del tenore José Carreras. La direzione artistica dell’orchestra è affidata a Rocco Debernardis, che ha all'attivo numerose esibizioni sia come solista al clarinetto sia come Direttore.

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65)

Under 18 e Studenti € 6,00

Under 6 gratuito

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, 0571 711122 / 3737899915, csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa